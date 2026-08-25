Brasil e EUA terão reunião sobre tarifaço na próxima segunda (31)

Siga o A TARDE no Google

Brasil e os Estados Unidos devem se reunir na próxima segunda-feira, 31, para tratar do tarifaço. De acordo com o portal Metrópoles, devem participar do encontro, que será virtual, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

Essa será a primeira reunião entre os países após o anúncio das tarifas impostas contra o Brasil, em julho. Um interlocutor a par das negociações afirmou ao Metrópoles que as discussões entre os países estavam ocorrendo em níveis técnicos, com apresentação de diversas propostas e contrapropostas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esse interlocutor aponta que o Brasil está disposto a negociar com os norte-americanos e o debate não deve depender do calendário eleitoral.

Tarifaço injusto

O presidente e candidato à reeleição Lula (PT) disse na noite de sexta-feira, 21, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “reconheceu” durante uma ligação que o novo tarifaço aplicado sobre os produtos brasileiros não é correto.

“Eu disse ao presidente Trump que a taxação é irreal e foi feita com base na mentira. Eles falaram do desmatamento, e o Brasil tem o menor desmatamento da história. E Trump reconheceu”, disse Lula durante ato de campanha realizado em Belo Horizonte, horas depois do telefonema.

Em nota sobre o telefonema, o Planalto havia indicado que Trump “concordou com a necessidade de preservar vínculos comerciais e propôs que equipes dos dois países voltassem a se reunir o mais brevemente possível”.