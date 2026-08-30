Homem morre e nove ficam feridos após tiros em parque de Chicago

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Um homem de 35 anos morreu e outras nove pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros no Washington Park, em Chicago, nos Estados Unidos, na noite deste sábado, 29. Os disparos aconteceram enquanto policiais tentavam dispersar uma multidão que participava de um encontro no local.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h37, na região da avenida Cottage Grove. Segundo a polícia, os agentes estavam no parque quando pessoas ainda não identificadas começaram a atirar contra o grupo.

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A vítima fatal foi socorrida e levada para um hospital, mas teve a morte constatada na unidade.

Nove pessoas ficaram feridas

Entre os feridos estão quatro mulheres e cinco homens, com idades entre 23 e 45 anos, segundo as autoridades locais. Nenhum policial ficou ferido durante o ataque.

O local estava movimentado no momento dos disparos. Um piquenique acontecia no parque, e houve correria entre as pessoas após os tiros.

Segundo a CBS News, uma testemunha afirmou ter visto um suspeito armado com um fuzil AR-15.

Uma pessoa foi detida

A polícia deteve uma pessoa e apreendeu uma arma após o ataque, de acordo com informações divulgadas pela emissora americana.

Ainda não há informações sobre a identidade do detido ou sobre uma eventual acusação relacionada aos disparos.

As circunstâncias do ataque e a motivação ainda são investigadas pelas autoridades.