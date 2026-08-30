Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Homem morre e nove ficam feridos após tiros em parque de Chicago

Disparos ocorreram durante um encontro no Washington Park

Isabela Cardoso
Por
A polícia deteve uma pessoa e apreendeu uma arma após o ataque
A polícia deteve uma pessoa e apreendeu uma arma após o ataque - Foto: CBS News/Reprodução

Um homem de 35 anos morreu e outras nove pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros no Washington Park, em Chicago, nos Estados Unidos, na noite deste sábado, 29. Os disparos aconteceram enquanto policiais tentavam dispersar uma multidão que participava de um encontro no local.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h37, na região da avenida Cottage Grove. Segundo a polícia, os agentes estavam no parque quando pessoas ainda não identificadas começaram a atirar contra o grupo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A vítima fatal foi socorrida e levada para um hospital, mas teve a morte constatada na unidade.

Nove pessoas ficaram feridas

Entre os feridos estão quatro mulheres e cinco homens, com idades entre 23 e 45 anos, segundo as autoridades locais. Nenhum policial ficou ferido durante o ataque.

Leia Também:

MUNDO

Tiroteio em rave deixa um morto e cinco feridos na Suíça
Tiroteio em rave deixa um morto e cinco feridos na Suíça imagem

DISPUTA

Presidente da Venezuela diz que país manterá controle de seu petróleo
Presidente da Venezuela diz que país manterá controle de seu petróleo imagem

MUNDO

Papa Leão XIV entra na lista dos mais bem-vestidos de 2026
Papa Leão XIV entra na lista dos mais bem-vestidos de 2026 imagem

O local estava movimentado no momento dos disparos. Um piquenique acontecia no parque, e houve correria entre as pessoas após os tiros.

Segundo a CBS News, uma testemunha afirmou ter visto um suspeito armado com um fuzil AR-15.

Uma pessoa foi detida

A polícia deteve uma pessoa e apreendeu uma arma após o ataque, de acordo com informações divulgadas pela emissora americana.

Ainda não há informações sobre a identidade do detido ou sobre uma eventual acusação relacionada aos disparos.

As circunstâncias do ataque e a motivação ainda são investigadas pelas autoridades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

chicago estados unidos tiroteio

Relacionadas

Mais lidas