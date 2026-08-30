Tiroteio em rave deixa um morto e cinco feridos na Suíça

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Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após um tiroteio durante uma rave em Aarau, no norte da Suíça, na madrugada deste domingo, 30. Parte dos feridos está em estado grave. A polícia mantém uma operação na região e procura o responsável pelos disparos.

O ataque aconteceu por volta das 2h30, durante um evento de música eletrônica realizado em uma pista de corridas de cavalos no distrito de Schachen. A festa reunia milhares de pessoas.

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Segundo a polícia do cantão de Aargau, uma mulher de 22 anos morreu ainda no local. Outras cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, com idades entre 24 e 27 anos, foram levadas para hospitais com ferimentos de diferentes gravidades. As vítimas eram residentes da Suíça.

Polícia faz buscas pelo suspeito

O autor dos disparos ainda não foi localizado. As autoridades afirmam que a busca pelo suspeito continua e que as circunstâncias exatas do ataque, assim como a possível motivação, ainda não foram esclarecidas.

Uma área extensa próxima ao local do evento foi isolada, incluindo a região da pista de corridas, uma piscina e instalações esportivas. A polícia pediu que moradores e outras pessoas evitem o local enquanto a operação estiver em andamento.

As autoridades também solicitaram que testemunhas compartilhem fotos e vídeos que possam ajudar na investigação.

Tiros aconteceram durante festa

A ocorrência aconteceu durante o chamado “Aarau Rave”, evento de música techno realizado na cidade. Segundo informações divulgadas pelas autoridades e pela imprensa local, os disparos foram feitos em meio à multidão.

Testemunhas inicialmente teriam confundido o barulho dos tiros com fogos de artifício. A festa estava prevista para receber cerca de 2,5 mil pessoas, segundo informações dos organizadores.

Suíça tem alta posse de armas

Apesar de possuir uma das maiores taxas de posse de armas de fogo da Europa, a Suíça registra episódios de violência armada em público com pouca frequência. O país aprovou regras mais rígidas para o controle de armas em 2019.