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Vulcão na Indonésia expeles cinzas e força evacuação de emergência

Monte Sinabung entra em atividade intensa na Sumatra do Norte; veja imagens do fenômeno

Redação
Por Redação
O Monte Sinabung expele cinzas e fumaça densa, visto de Karo
O Monte Sinabung expele cinzas e fumaça densa, visto de Karo - Foto: YT HARYONO/AFP

O Monte Sinabung, um dos vulcões mais ativos da Indonésia, voltou a entrar em forte atividade vulcânica, lançando uma densa coluna de fumaça e cinzas escuras no céu do distrito de Karo, na província de Sumatra do Norte. As plumas de material vulcânico atingiram milhares de metros de altura, cobrindo vilarejos vizinhos com uma fina camada de fuligem.

Diante do rápido aumento na instabilidade do terreno e do risco de fluxos piroclásticos, as autoridades de defesa civil da Indonésia elevaram o nível de alerta na região e ordenaram a evacuação imediata de centenas de moradores das áreas mais próximas à montanha. Cenas registradas no local mostram a dimensão do fenômeno e a apreensão da população local perante a ameaça contínua do vulcão.

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O governo local estabeleceu um perímetro de segurança rigoroso para evitar tragédias provocadas pela liberação de gases tóxicos e pela queda de rochas:

  • Perímetro de exclusão: Atividades humanas estão totalmente proibidas em um raio de até 3 km do topo do vulcão;
  • Setores de risco: Em áreas específicas ao sudeste, o isolamento foi estendido para até 6 km devido ao trajeto de materiais vulcânicos;
  • Abrigos temporários: Famílias de vilas rurais foram transferidas para centros de acolhimento e ginásios da região.
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  • Um homem observa o Monte Sinabung expelindo cinzas e fumaça densa, visto de Karo, na província de Sumatra do Norte, na manhã de 2 de setembro de 2026.
  • auto_awesome Você quis dizer: Indonesian school children board a bus to school as Mount Sinabung spews ash and thick smoke in Karo, North Sumatra Province on September 2, 2026. (Photo by ARIANDI / AFP) 170 Estudantes indonésios embarcam em um ônibus escolar enquanto o Monte Sinabung expele cinzas e fumaça densa em Karo, na província de Sumatra do Norte, em 2 de setembro de 2026.
  • O Monte Sinabung expele cinzas e fumaça densa, visto de Karo, na província de Sumatra do Norte, em 2 de setembro de 2026.
  • Agricultores trabalham diante do Monte Sinabung, que expele cinzas e fumaça densa, visto de Karo, na província de Sumatra do Norte, no início do dia 2 de setembro de 2026.
  • Pombos são vistos diante do Monte Sinabung enquanto ele expele cinzas e fumaça densa, em imagem registrada em Karo, na província de Sumatra do Norte, na manhã de 2 de setembro de 2026.
  • Dois homens observam o Monte Sinabung expelir cinzas e fumaça densa, vistos de Karo, na província de Sumatra do Norte, no início de 2 de setembro de 2026.
  • O Monte Sinabung expele cinzas e fumaça densa, visto de Karo, na província de Sumatra do Norte, no início de 2 de setembro de 2026.

Localizada sobre o chamado "Círculo de Fogo do Pacífico", a Indonésia abriga mais de 120 vulcões ativos e sofre com tremores frequentes. O Monte Sinabung permaneceu adormecido por quase quatro séculos antes de voltar a expelir magma e cinzas com frequência na última década.

A agência de vulcanologia do país alertou que novas explosões e tremores secundários não estão descartados para os próximos dias, mantendo as equipes de resgate e o sistema de saúde do distrito de Karo em estágio máximo de prontidão.

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Indonésia vulcão

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