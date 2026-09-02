Vulcão na Indonésia expeles cinzas e força evacuação de emergência

O Monte Sinabung, um dos vulcões mais ativos da Indonésia, voltou a entrar em forte atividade vulcânica, lançando uma densa coluna de fumaça e cinzas escuras no céu do distrito de Karo, na província de Sumatra do Norte. As plumas de material vulcânico atingiram milhares de metros de altura, cobrindo vilarejos vizinhos com uma fina camada de fuligem.

Diante do rápido aumento na instabilidade do terreno e do risco de fluxos piroclásticos, as autoridades de defesa civil da Indonésia elevaram o nível de alerta na região e ordenaram a evacuação imediata de centenas de moradores das áreas mais próximas à montanha. Cenas registradas no local mostram a dimensão do fenômeno e a apreensão da população local perante a ameaça contínua do vulcão.

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O governo local estabeleceu um perímetro de segurança rigoroso para evitar tragédias provocadas pela liberação de gases tóxicos e pela queda de rochas:

Perímetro de exclusão: Atividades humanas estão totalmente proibidas em um raio de até 3 km do topo do vulcão;

Atividades humanas estão totalmente proibidas em um raio de até 3 km do topo do vulcão; Setores de risco: Em áreas específicas ao sudeste, o isolamento foi estendido para até 6 km devido ao trajeto de materiais vulcânicos;

Em áreas específicas ao sudeste, o isolamento foi estendido para até 6 km devido ao trajeto de materiais vulcânicos; Abrigos temporários: Famílias de vilas rurais foram transferidas para centros de acolhimento e ginásios da região.

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Localizada sobre o chamado "Círculo de Fogo do Pacífico", a Indonésia abriga mais de 120 vulcões ativos e sofre com tremores frequentes. O Monte Sinabung permaneceu adormecido por quase quatro séculos antes de voltar a expelir magma e cinzas com frequência na última década.

A agência de vulcanologia do país alertou que novas explosões e tremores secundários não estão descartados para os próximos dias, mantendo as equipes de resgate e o sistema de saúde do distrito de Karo em estágio máximo de prontidão.