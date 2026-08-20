Idosa é encontrada viva três dias após terremoto na Indonésia

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Uma mulher de 84 anos, identificada como Paulina Pobi, foi encontrada com vida três dias após depois que um forte terremoto destruiu completamente sua casa em uma ilha da Indonésia. A informação foi confirmada por uma autoridade local nesta quarta-feira, 19.

A casa em que ela morava ficava na pequena ilha ao norte de Flores, que foi atingida pelo terremoto de magnitude 7,7 no último sábado, 15. Ela ficou presa sob as paredes de bambu que desabaram.

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De acordo com a AFP, ela permaneceu no local até que sua família, que inicialmente havia presumido que ela tinha sido resgatada e levada para um abrigo, retornou para procurá-la na terça.

"Ela estava praticamente paralisada; não conseguia se mover nem falar, por isso a família só a encontrou no quarto dia", disse a autoridade local Rudolfus Riba à AFP.

A mulher está bem e não sofreu ferimentos, mas estava fraca por ter passado dias sem comida e água.

Terremoto na Indonésia

Segundo o relatório, o número de mortos subiu para 73, mais de 900 pessoas ficaram feridas e quase 60 mil estão desabrigadas devido ao incidente climático.

Mais de 3 mil tremores secundários foram registrados desde sábado, pelo menos 86 delas fortes o suficiente para serem sentidas pelos moradores, segundo a agência geológica BMKG.

A Indonésia sofre terremotos com frequência por estar situada no "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao oceano Pacífico, passando pelo sudeste asiático.