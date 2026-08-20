Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Idosa é encontrada viva três dias após terremoto na Indonésia

Fenômeno atingiu o país no último sábado, 15, deixando pelo menosn 73 mortos

Luiza Nascimento
Por
This handout picture taken and released on August 19, 2026 by Indonesia's Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows rescue personnel from the agency working at the scene of a collapsed building in East Manggarai following a 7.7-magnitude earthquake that struck Indonesia's Flores island on August 15. The number of people displaced and injured by a powerful earthquake three days ago has jumped significantly, emergency officials said on August 18, with at least 40,000 people living in temporary shelters. (Photo by Handout / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
This handout picture taken and released on August 19, 2026 by Indonesia's Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows rescue personnel from the agency working at the scene of a collapsed building in East Manggarai following a 7.7-magnitude earthquake that struck Indonesia's Flores island on August 15. The number of people displaced and injured by a powerful earthquake three days ago has jumped significantly, emergency officials said on August 18, with at least 40,000 people living in temporary shelters. (Photo by Handout / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - Foto: Foto por HANDOUT / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS) / AFP

Uma mulher de 84 anos, identificada como Paulina Pobi, foi encontrada com vida três dias após depois que um forte terremoto destruiu completamente sua casa em uma ilha da Indonésia. A informação foi confirmada por uma autoridade local nesta quarta-feira, 19.

A casa em que ela morava ficava na pequena ilha ao norte de Flores, que foi atingida pelo terremoto de magnitude 7,7 no último sábado, 15. Ela ficou presa sob as paredes de bambu que desabaram.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a AFP, ela permaneceu no local até que sua família, que inicialmente havia presumido que ela tinha sido resgatada e levada para um abrigo, retornou para procurá-la na terça.

"Ela estava praticamente paralisada; não conseguia se mover nem falar, por isso a família só a encontrou no quarto dia", disse a autoridade local Rudolfus Riba à AFP.

A mulher está bem e não sofreu ferimentos, mas estava fraca por ter passado dias sem comida e água.

Leia Também:

CONDENAÇÃO

Fundador de gigante imobiliária é condenado à prisão perpétua e multado em R$ 12 bilhões
Fundador de gigante imobiliária é condenado à prisão perpétua e multado em R$ 12 bilhões imagem

TRADIÇÃO ESPANHOLA

Correia, touros e penhasco: veja imagens do Encierro del Pilón na Espanha
Correia, touros e penhasco: veja imagens do Encierro del Pilón na Espanha imagem

REGRAS ESPECÍFICAS

Nova lei estabelece direito à assistência para morrer; entenda
Nova lei estabelece direito à assistência para morrer; entenda imagem

Terremoto na Indonésia

Segundo o relatório, o número de mortos subiu para 73, mais de 900 pessoas ficaram feridas e quase 60 mil estão desabrigadas devido ao incidente climático.

Mais de 3 mil tremores secundários foram registrados desde sábado, pelo menos 86 delas fortes o suficiente para serem sentidas pelos moradores, segundo a agência geológica BMKG.

A Indonésia sofre terremotos com frequência por estar situada no "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao oceano Pacífico, passando pelo sudeste asiático.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Indonésia Paulina Pobi Terremoto

Relacionadas

Mais lidas