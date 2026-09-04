Delivery de drogas: CV cria central de atendimento ilícita na Bahia

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Um grupo ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) está sendo investigado pela criação e manutenção de uma espécie de delivery de drogas. Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, nesta sexta-feira, 4, no âmbito da Operação Linha Sombria.

O objetivo é cumprir mandados judiciais contra investigados por integrar a organização especializada no tráfico de drogas, que utilizava um esquema estruturado semelhante ao utilizado por estabelecimentos que realizam entregas.

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Investigações apontam os suspeitos mantinham uma central de atendimento destinada ao recebimento, gerenciamento e distribuição de pedidos ilícitos, conforme diz a Polícia Civil.

Operação Linha Sombria

As apurações estão sendo conduzidas pela 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

Também participam da operação equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DEPIN), da Diretoria Regional de Polícia do Interior da Região Leste (DIRPIN/Leste), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), e de todas as unidades vinculadas à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN/Feira de Santana).