ELEIÇÕES 2026
Salvador terá ato pró-Flávio Bolsonaro no 7 de Setembro
Ato foi convocado por deputados e candidatos apoiadores do postulante à Presidência
Salvador terá um ato em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, no dia 7 de Setembro, no Farol da Barra. A concentração está marcada para às 8h22 e deve reunir políticos e integrantes de movimentos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A manifestação também integra uma articulação nacional de atos programados para o Dia da Independência do Brasil. A iniciativa foi convocada por lideranças da direita na Bahia e deve contar com a presença de nomes como:
- Capitão Alden (deputado federal, PL);
- Leandro de Jesus (deputado estadual, PL);
- Diego Castro (deputado estadual, PL);
- Cézar Leite (vereador de Salvador, PL);
- Raissa Soares (ex-secretária de Saúde de Porto Seguro).
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Representante do projeto político de Jair Bolsonaro
A organização do evento reforça o apoio à candidatura de Flávio por entender que ele é o representante do projeto político iniciado pelo pai. O objetivo do grupo é manter a militância mobilizada e ampliar a presença do candidato presidencial no estado.
A Bahia é considerada um dos principais desafios eleitorais de Flávio Bolsonaro. O estado costuma dar vantagens históricas para o PT nas disputas presidenciais. O cenário levou o PL a apostar na realização de atos públicos, carreatas e agendas com aliados para tentar reduzir a diferença em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Nas últimas semanas, parlamentares ligados ao partido também intensificaram ações de campanha em Salvador e em cidades do interior. A estratégia envolve associar a candidatura de Flávio ao legado político de Jair Bolsonaro e fortalecer o chamado “voto casado” nos candidatos do PL às eleições proporcionais.