Carga de vinhos avaliada em meio milhão de reais é apreendida; veja

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Uma carga de vinhos estrangeiros avaliada preliminarmente em cerca de R$ 500 mil foi apreendida pela Receita Federal na madrugada deste domingo (6), no Paraná.

A abordagem aconteceu por volta das 0h50, na BR-277, em um trecho urbano de São Miguel do Iguaçu, no extremo oeste do estado. As bebidas estavam sendo transportadas em um carro sem documentos que comprovassem a entrada regular dos produtos no Brasil.

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Entre as garrafas encontradas pelos fiscais estavam rótulos considerados de alto valor e alguns exemplares raros.

Cinco pessoas estavam no veículo

Segundo a Receita Federal, o automóvel transportava cinco pessoas no momento da fiscalização. Eram dois casais e uma adolescente, todos moradores de Foz do Iguaçu.

Durante a abordagem, o motorista afirmou aos fiscais que as garrafas pertenciam a um amigo que mora em São Paulo.

Vinhos apreendidos - Foto: Reprodução | Receita Federal

Ainda de acordo com o relato apresentado pelo condutor, ele teria aproveitado o deslocamento para oferecer carona aos demais passageiros.

O grupo seguiria até Pilar do Sul, município localizado na Região Metropolitana de Sorocaba, em São Paulo.

Bebidas não tinham documentação regular

A apreensão ocorreu porque os vinhos transportados não estavam acompanhados da documentação necessária para comprovar que haviam entrado regularmente no país.

Vinhos apreendidos - Foto: Reprodução | Receita Federal

A Receita Federal informou que a estimativa inicial aponta para um valor aproximado de R$ 500 mil em bebidas apreendidas.

Os produtos incluem vinhos estrangeiros de alto valor agregado, além de exemplares considerados raros.