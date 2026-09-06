Filha de sargentos da PM-BA é morta durante assalto em Salvador

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A violência urbana fez mais uma vítima na madrugada deste domingo, 6, na capital baiana. A jovem Brenda Nicole Alves, de 21 anos, filha de uma sargento ativa no Batalhão de Policiamento Tático (Rondesp Atlântico) e de um policial militar reformado, foi morta com um tiro no rosto, após se recusar a entregar o celular durante um assalto na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador.

Testemunhas apontam que Brenda trafegava na garupa de uma motocicleta, acompanhada de um homem, quando o casal foi abordado por outro motociclista.

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De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), o suspeito anunciou o roubo e exigiu o aparelho telefônico de Brenda. Diante da negativa da jovem, o criminoso efetuou o disparo e fugiu em direção ao interior do bairro.

Brenda trafegava na garupa de uma motocicleta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Reanimação

​De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.

​Militares da 39ª CIPM isolaram a cena para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e as investigações para identificar e prender o autor estão a cargo do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Policiamento foi reforçado no local

Conforme a PM-BA, o policiamento na região foi intensificado e as unidades operacionais seguem em diligências, com adoção das medidas necessárias para contribuir com a identificação e localização dos envolvidos.

Além disso, a PM-BA informou que segue atuando de forma integrada com os demais órgãos responsáveis pela apuração do crime.

Quem era a vítima?

Brenda Nicole Alves, de 21 anos, era filha de uma Sargento da Polícia Militar ativa, identificada como Rose Tatiane e de um Sargento da PM que está na reserva identificado como Brandão

A garota era estagiária de Direito na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar (APPMBA), órgão que divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais oficiais.