VIOLÊNCIA
Filha de sargentos da PM-BA é morta durante assalto em Salvador
Mulher estava na garupa de uma motocicleta quando foi abordada pelos criminosos
A violência urbana fez mais uma vítima na madrugada deste domingo, 6, na capital baiana. A jovem Brenda Nicole Alves, de 21 anos, filha de uma sargento ativa no Batalhão de Policiamento Tático (Rondesp Atlântico) e de um policial militar reformado, foi morta com um tiro no rosto, após se recusar a entregar o celular durante um assalto na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador.
Testemunhas apontam que Brenda trafegava na garupa de uma motocicleta, acompanhada de um homem, quando o casal foi abordado por outro motociclista.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), o suspeito anunciou o roubo e exigiu o aparelho telefônico de Brenda. Diante da negativa da jovem, o criminoso efetuou o disparo e fugiu em direção ao interior do bairro.
Reanimação
De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.
Militares da 39ª CIPM isolaram a cena para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e as investigações para identificar e prender o autor estão a cargo do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
Policiamento foi reforçado no local
Conforme a PM-BA, o policiamento na região foi intensificado e as unidades operacionais seguem em diligências, com adoção das medidas necessárias para contribuir com a identificação e localização dos envolvidos.
Além disso, a PM-BA informou que segue atuando de forma integrada com os demais órgãos responsáveis pela apuração do crime.
Quem era a vítima?
Brenda Nicole Alves, de 21 anos, era filha de uma Sargento da Polícia Militar ativa, identificada como Rose Tatiane e de um Sargento da PM que está na reserva identificado como Brandão
A garota era estagiária de Direito na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar (APPMBA), órgão que divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais oficiais.