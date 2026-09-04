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PRÊMIO ACB

Setor produtivo baiano ganha premiação inédita para consagrar negócios

Votação vai ser entre 9 de outubro e 23 de novembro, resultando na seleção de 70 finalistas

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem Setor produtivo baiano ganha premiação inédita para consagrar negócios
Foto: Isabela Suarez e Nicolau Eloy | Divulgação
Eleições 2026

​A Associação Comercial da Bahia (ACB), em cooperação com o portal BP Money, lança a edição inaugural do Prêmio ACB Melhores do Ano.

A iniciativa foi idealizada para homenagear organizações, executivos e fundadores de negócios que impulsionam o crescimento econômico e social em território baiano. O pleito é voltado para corporações filiadas à ACB, abrangendo múltiplos portes e setores de mercado.

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Para concorrer, as companhias devem possuir matriz, filial em operação ou planta industrial no estado, somada a um histórico mínimo de um ano de atividades.

Cadastro

O cadastro é totalmente isento de custos e estará liberado a partir do dia 9 de outubro. A solenidade vai contemplar 14 modalidades distintas. Entre os segmentos em disputa estão Agronegócio, Indústria, Varejo, Serviços & Financeiro, Turismo & Gastronomia, Tecnologia & Inovação, Saúde e Negócio de Bairro.

As honrarias individuais incluem as categorias Empresário do Ano, Empresária do Ano, Jovem Destaque e o Troféu Farol.

​De acordo com Isabela Suarez, presidente da ACB, a láurea exalta o protagonismo dos geradores de riqueza no estado.

​“Reconhecer quem faz a economia girar é reconhecer a própria força produtiva da Bahia. São empresas e empreendedores que geram empregos, movimentam negócios, criam oportunidades e ajudam a transformar o estado, independentemente do tamanho ou do segmento em que atuam.

O Prêmio ACB Melhores do Ano nasce para dar visibilidade a quem produz, empreende e contribui para o desenvolvimento da Bahia.”

Triagem

​A triagem dos concorrentes vai ficar a cargo de um corpo jurado composto por integrantes da classe empresarial, associados da entidade, dirigentes institucionais, profissionais da imprensa e convidados expressivos do setor.

O período de votação vai transcorrer de 9 de outubro a 23 de novembro, culminando na seleção de 70 finalistas. A revelação dos grandes campeões acontecerá em cerimônia no dia 10 de dezembro.

​Nicolau Eloy, sócio do BP Money, destaca a dimensão e a transparência do projeto.

​“A premiação nasce para reconhecer o empresário baiano. Pela primeira vez, as principais associações e entidades de negócios do estado se unem em torno de um mesmo reconhecimento, com voto qualificado e auditoria independente. Quando o ecossistema inteiro aponta na mesma direção, o destaque deixa de ser opinião de um e passa a ser reconhecimento de todos. É isso que a Bahia merece e é isso que estamos construindo.”

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Tags

Associação Comercial da Bahia Categorias de premiação crescimento econômico Empreendedorismo na Bahia Prêmio ACB Melhores do Ano Reconhecimento empresarial

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