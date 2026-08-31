A caminho do Tri: Plano Agro sem meta é futebol sem gol

Os planos dos presidenciáveis são similares nos aspectos óbvios e estratégicos das ações, que são enfaticamente apontadas ao longo de anos pelas lideranças agro.

Porém, não vejo até agora em nenhum objetivos de como iniciar a condução do PIB desse complexo agroindustrial que hoje movimenta cerca de US$ 600 bilhões para novos números, como, por exemplo, uma meta de atingirmos a casa do US$ 1 trilhão em oito anos, com os iniciais quatro anos já delineando uma forma específica, objetiva e sustentável do crescimento desse movimento econômico financeiro, a partir das potencialidades nas atuais cadeias produtivas agro tropicais brasileiras.

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Nas novas também, que deveremos e precisaremos criar, a exemplo da rede amazônica agroambiental social, com valor econômico além do desenvolvimento do conceito de "terroir", tendo como meta de negócios não apenas sermos celeiros do mundo, mas, principalmente, supermercados, e conquistarmos as mesas das populações mundiais.

O cooperativismo da mesma forma, que já responde por cerca de 55% da produção agropecuária do País, exige ter um tratamento de Estado na importância para solução de toda a agricultura familiar, bem como dar dignidade aos assentamentos e comunidades indígenas.

A indústria brasileira de alimentação e bebida, o novo expoente dos biocombustíveis, toda área da hortifruticultura, flores, ovos e especialidades. Proteína animal, moda, cosmética, agriceutica etc. Metas produto a produto, cadeias produtivas a cadeias produtivas, lembrando dos oceanos, como as próprias algas.

Precisamos de raciocínio de ACO (Agribusiness Chief Officer), como se estivéssemos numa multinacional fazendo um planejamento de negócios. Seria ridículo para qualquer CEO assumir uma corporação internacional sem objetivos e metas claras de vendas e lucro.

Esse número meta significaria trazer realidade, compromisso, responsabilidade e uma legítima "accountability" para um líder de uma nação. Em outras palavras: recebo o País com um PIB de US$ 2,6 tri, com quanto irei entregá-lo ao final do meu mandato?

Um plano com metas no agro significa o passo mais realista para que um presidente da República não apenas trilhe o caminho do trilhão para o complexo das cadeias produtivas do sistema do agronegócio, como será a peça essencial que irá impactar, da mesma forma, o PIB brasileiro, que é muito pequeno perante a dimensão e tamanho do País numa realidade planetária, onde as oportunidades com valor de sustentabilidade se encontram de forma rica nesta geografia, biomas, conhecimentos e povo brasileiro.

A pesquisa Marca Brasil em 26 países, entrevistando 470 mil pessoas, revelou que somos apreciados pela natureza, povo afetivo, turismo e agro. Num filtro dessa pesquisa somente com mulheres, cresceu ainda mais o valor dessa admiração.

Construção da imagem de Marca Brasil no mundo, outro desafio singular, a Amazônia como abre alas precisará desfilar.

Portanto, rumo ao Tri! Plano Agro sem meta é como futebol sem gol. Joga na defesa, troca bola, troca bola e ninguém faz gol. E lembrando da máxima no futebol que diz: "Quem não faz, toma". Planos, sim, com metas: 40 anos em quatro, presidenciáveis. Vamos dobrar agro e País de tamanho.