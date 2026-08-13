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Soja alavanca agronegócio e Bahia prevê maior colheita da história em 2026

Estimativa da SEI indica alta de 3,2% em grãos; confira o desempenho de cada cultura

Redação
Por Redação
Trator trabalha em fazenda de cultivo de soja na região da Batavo
Trator trabalha em fazenda de cultivo de soja na região da Batavo - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A produção agrícola da Bahia caminha para atingir um marco histórico em 2026. Impulsionada pelo desempenho da soja e pelas condições climáticas favoráveis, a safra de cereais, oleaginosas e leguminosas no estado deve alcançar 13,3 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 3,2% na comparação com o ciclo de 2025.

Os dados constam no 7º Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo IBGE com dados relativos a julho de 2026 e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

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Soja lidera avanço e consolida recorde baiano

O resultado histórico é puxado principalmente pela cultura da soja, além do crescimento no cultivo de outros grãos essenciais para o agronegócio baiano. O avanço reflete o ganho de produtividade e a consolidação do estado como um dos principais polos agrícolas do país.

A estimativa da SEI confirma a tendência de crescimento sustentado no campo, superando os volumes colhidos no ano anterior e estabelecendo um novo recorde para o setor no estado.

Destaques da safra: o que mais subiu e o que caiu no campo

O boletim aponta variações importantes no volume de produção entre as diferentes culturas no estado em relação ao ciclo anterior:

Maiores altas da safra:

  • Soja: Principal motor do agronegócio baiano, com ganho significativo em área e produtividade.
  • Feijão: Registra recuperação no volume total colhido impulsionado pelas chuvas.
  • Milho (2ª safra): Avanço sustentado por condições climáticas favoráveis na época do plantio.

Maiores quedas ou retração de área:

  • Algodão herbáceo: Apresenta oscilação na produção devido a ajustes de área plantada e mercado.
  • Sorgo: Redução de volume estimada em decorrência do rearranjo do espaço destinado a outras culturas de grãos.

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Conab projeta volume ainda maior com 15 milhões de toneladas

O levantamento divulgado pela SEI também traz os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em seu 11º levantamento sobre a safra 2025/2026, a instituição apresenta uma estimativa ainda mais otimista: 15,0 milhões de toneladas de grãos produzidas em solo baiano, alta de 7,3% frente ao ciclo 2024/2025.

Segundo a Conab, o desempenho positivo foi favorecido por chuvas volumosas, regulares e bem distribuídas ao longo do período de cultivo. Apesar de intensas em algumas regiões, as precipitações não causaram danos às lavouras, garantindo o pleno desenvolvimento das plantações.

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Tags

agricultura agronegócio Bahia brasil colheita soja

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