Soja alavanca agronegócio e Bahia prevê maior colheita da história em 2026

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A produção agrícola da Bahia caminha para atingir um marco histórico em 2026. Impulsionada pelo desempenho da soja e pelas condições climáticas favoráveis, a safra de cereais, oleaginosas e leguminosas no estado deve alcançar 13,3 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 3,2% na comparação com o ciclo de 2025.

Os dados constam no 7º Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo IBGE com dados relativos a julho de 2026 e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

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Soja lidera avanço e consolida recorde baiano

O resultado histórico é puxado principalmente pela cultura da soja, além do crescimento no cultivo de outros grãos essenciais para o agronegócio baiano. O avanço reflete o ganho de produtividade e a consolidação do estado como um dos principais polos agrícolas do país.

A estimativa da SEI confirma a tendência de crescimento sustentado no campo, superando os volumes colhidos no ano anterior e estabelecendo um novo recorde para o setor no estado.

Destaques da safra: o que mais subiu e o que caiu no campo

O boletim aponta variações importantes no volume de produção entre as diferentes culturas no estado em relação ao ciclo anterior:

Maiores altas da safra:

Soja : Principal motor do agronegócio baiano, com ganho significativo em área e produtividade.

: Principal motor do agronegócio baiano, com ganho significativo em área e produtividade. Feijão : Registra recuperação no volume total colhido impulsionado pelas chuvas.

: Registra recuperação no volume total colhido impulsionado pelas chuvas. Milho (2ª safra) : Avanço sustentado por condições climáticas favoráveis na época do plantio.

Maiores quedas ou retração de área:

Algodão herbáceo : Apresenta oscilação na produção devido a ajustes de área plantada e mercado.

: Apresenta oscilação na produção devido a ajustes de área plantada e mercado. Sorgo : Redução de volume estimada em decorrência do rearranjo do espaço destinado a outras culturas de grãos.

Conab projeta volume ainda maior com 15 milhões de toneladas

O levantamento divulgado pela SEI também traz os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em seu 11º levantamento sobre a safra 2025/2026, a instituição apresenta uma estimativa ainda mais otimista: 15,0 milhões de toneladas de grãos produzidas em solo baiano, alta de 7,3% frente ao ciclo 2024/2025.

Segundo a Conab, o desempenho positivo foi favorecido por chuvas volumosas, regulares e bem distribuídas ao longo do período de cultivo. Apesar de intensas em algumas regiões, as precipitações não causaram danos às lavouras, garantindo o pleno desenvolvimento das plantações.