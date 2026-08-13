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DESCONTO NA LUZ

Neoenergia Coelba oferece desconto de até 90% para contas atrasadas

Clientes com contas em atraso poderão quitar suas dívidas

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
As contas de luz podem ser pagas através de renegociação
As contas de luz podem ser pagas através de renegociação - Foto: Divulgação

A Campanha de Negociação 2026 foi prorrogada pela Neoenergia Coelba. Clientes com conta de luz em atraso poderão quitar suas dívidas com descontos exorbitantes, chegando até 90%, com opções facilitadas de pagamento e parcelamento.

A ação segue até o dia 31 de agosto e as negociações podem ser feitas de maneira 100% online, através do portal de negociação da distribuidora, ou nas Lojas de Atendimento, com parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito.

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A campanha está liberada para clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuam débitos vencidos há mais de um ano com a distribuidora de energia.

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Os descontos variam de acordo com cada caso e devem ser consultados no portal, assim como as faturas elegíveis pára participar da campanha. "Todo o procedimento pode ser feito de forma simples, rápida e segura, diretamente pelo celular ou computador, sem necessidade de deslocamento", afirma Ricardo Bastos, gerente de gestão da receita, da Neoenergia Coelba.

"Estamos facilitando ao máximo para que ninguém fique de fora da campanha. [...] É a campanha mais vantajosa já realizada pela Neoenergia Coelba, com descontos inéditos”, completou.

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coelba conta de luz Neoenergia Coelba

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