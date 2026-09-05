Após sonhos com a mãe, homem viola túmulo, leva ossada e é preso

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Um chamado feito à Polícia Militar por um morador terminou com a prisão em flagrante de um homem de 54 anos, na sexta-feira, 4, em Poá, na região metropolitana de São Paulo. O motivo estava dentro de um saco deixado na calçada da casa onde ele morava: restos mortais retirados de um cemitério.

O material foi encontrado pelo colega de quarto do homem, que acionou os policiais. Durante a abordagem, o suspeito contou que havia levado a ossada para casa porque acreditava que ela pertencia à própria mãe.

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Segundo o relato apresentado aos agentes, a decisão teria sido motivada por sonhos recorrentes em que a mãe aparecia em situação de sofrimento. A versão, entretanto, não foi confirmada pela investigação. A Polícia Civil verificou que o túmulo violado pertencia a outra pessoa.

A ossada foi recolhida e encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), onde deverá passar por exames para identificação. As autoridades também determinaram a realização de perícias no cemitério e no endereço onde os restos mortais foram encontrados.

O caso passou a ser investigado como violação de sepultura e subtração de cadáver ou parte dele, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Diante das circunstâncias da ocorrência, a autoridade policial também solicitou a instauração de um incidente de insanidade mental.