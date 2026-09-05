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CRIME

Ex-Baralho do Crime da Bahia ligado a facção paulista é preso em MG

Armas e munições foram apreendidas durante a ação

Luan Julião
Por
Danilo de França Souza
Danilo de França Souza - Foto: Reprodução | SSP-BA

Uma ação integrada das Polícias Militares da Bahia e de Minas Gerais terminou com dois homens atingidos durante uma tentativa de prisão na madrugada deste sábado, 5, em Juvenília, no norte de Minas Gerais.

Entre os alvos estava Danilo de França Souza, conhecido como Oclinho, ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O criminoso, que tem atuação na cidade de Bom Jesus da Lapa, seria ligado a uma facção criminosa paulista.

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Oclinho e outro homem foram localizados escondidos em um hotel no município mineiro, que faz divisa com as cidades baianas de Feira da Mata, Carinhanha e Malhada.

Durante a tentativa de prisão, houve confronto. Os dois homens foram atingidos e, em seguida, socorridos para uma unidade médica de Juvenília.

Armas e munições foram apreendidas com a dupla. A ação foi realizada seguindo a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI).

O Baralho do Crime é uma ferramenta da SSP que reúne os criminosos mais procurados da Bahia.

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