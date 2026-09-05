Mulher trans é esfaqueada por suposto grupo neonazista; cinco são presos

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Uma mulher transexual foi esfaqueada por homens supostamente ligados à ideologia neonazista durante uma batalha de rima realizada na praça do bairro de Fátima, em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última sexta-feira (28/08) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o coletivo Slam 4 Cantos, grupo responsável pela organização das batalhas de rima e do qual a vítima faz parte, a confusão começou depois que cinco homens teriam assediado algumas das mulheres que participavam do grupo.

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A situação evoluiu para uma discussão e, posteriormente, para uma briga física. Durante o confronto, um dos suspeitos identificado como Emanuel Moura Cordeiro Boaventura teria atacado a vítima, identificada como Roque Marciano de 32 anos, com duas facadas.

Roque MArciano, vítima das facadas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cinco suspeitos foram presos

Cinco homens foram detidos em flagrante após o episódio. São eles Paulo Ricardo do Vale Almeida, Daniel Portela Esteves, Matheus Maia Lopes de Souza, Wesley de Souza Pimentel e Emanuel Moura Cordeiro Boaventura, com idades entre 18 e 23 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, Emanuel teria sido responsável pelos golpes. Uma faca preta com manchas de sangue foi apreendida com ele.

Outra faca também foi encontrada com Wesley de Souza. Os policiais ainda apreenderam uma balaclava e um par de luvas.

De acordo com os investigadores, o grupo já vinha sendo monitorado havia cerca de dois anos após denúncias envolvendo a disseminação de discursos de ódio contra:

mulheres;

pessoas negras;

Pessoas trans.

Para a Polícia Civil, os cinco suspeitos teriam atuado juntos e a condição da vítima como mulher trans pode ter sido uma das motivações do ataque.

Os envolvidos permanecem presos e devem continuar detidos durante o andamento do processo. A pena para o crime pode chegar a 40 anos de reclusão.

Vítima sofreu ferimentos graves

A vítima foi identificada como Roque Marciano, de 32 anos. Ela foi atingida no ombro e no tórax e sofreu ferimentos considerados graves, incluindo a perfuração de um dos pulmões.

Até o momento, o estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado.

Roque organiza batalhas de slam, modalidade de competição de poesia falada, há quatro anos. O coletivo Slam 4 Cantos, criado e organizado por ela, afirmou em uma publicação nas redes sociais que os homens envolvidos já eram conhecidos por ameaçar pessoas trans.

Protesto contra grupos neonazistas

Após o ataque, integrantes do coletivo e outros participantes organizaram uma manifestação contra a atuação de grupos neonazistas em Teresópolis.

O protesto aconteceu na última quarta-feira, 2, e teve como um dos objetivos cobrar das autoridades o aprofundamento das investigações.

Segundo Vinícius Motta, um dos responsáveis pela organização do ato, a manifestação também buscou pressionar as autoridades para que sejam identificados outros possíveis integrantes de organizações extremistas.