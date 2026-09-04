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SEGURANÇA PÚBLICA

Três homens suspeitos de tráfico morrem após confronto com policiais em Lauro de Freitas

ocorrência mobilizou equipes do Bope, Rondesp RMS e da 81ª CIPM

Leilane Teixeira
Por
Forças de segurança permanecem na região em busca de outros suspeitos
Forças de segurança permanecem na região em busca de outros suspeitos - Foto: Reprodução

Três homens morreram após um confronto com policiais militares na tarde desta sexta-feira, 4, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles faziam parte de um grupo com cerca de dez integrantes de uma facção criminosa localizado na região de Areia Branca.

A ocorrência mobilizou equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Rondesp RMS e da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

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De acordo com a SSP-BA, as equipes se dividiram entre as áreas urbana e rural de Areia Branca e localizaram cerca de dez suspeitos. Durante a tentativa de prisão, integrantes do grupo teriam atirado contra os policiais, que revidaram.

Três homens foram baleados durante o confronto e chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir.

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Materiais apreendidos

Com os três suspeitos, os policiais apreenderam uma submetralhadora, uma pistola, um revólver, além de carregadores, munições e drogas.

As buscas pelos demais suspeitos continuam. Informações que possam ajudar na localização dos integrantes do grupo podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia, pelo telefone 181.

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Tags

Confronto facção Lauro de Freitas polícia militar

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