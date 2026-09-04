Três homens suspeitos de tráfico morrem após confronto com policiais em Lauro de Freitas

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Três homens morreram após um confronto com policiais militares na tarde desta sexta-feira, 4, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles faziam parte de um grupo com cerca de dez integrantes de uma facção criminosa localizado na região de Areia Branca.

A ocorrência mobilizou equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Rondesp RMS e da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

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De acordo com a SSP-BA, as equipes se dividiram entre as áreas urbana e rural de Areia Branca e localizaram cerca de dez suspeitos. Durante a tentativa de prisão, integrantes do grupo teriam atirado contra os policiais, que revidaram.

Três homens foram baleados durante o confronto e chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir.

Materiais apreendidos

Com os três suspeitos, os policiais apreenderam uma submetralhadora, uma pistola, um revólver, além de carregadores, munições e drogas.

As buscas pelos demais suspeitos continuam. Informações que possam ajudar na localização dos integrantes do grupo podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia, pelo telefone 181.