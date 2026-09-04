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OPERAÇÃO

Suspeito faz filhos de escudo para fugir da polícia durante operação em Salvador

Marcos trabalhava na obra e é apontado como responsável por facilitar a entrada dos demais suspeitos

Leilane Teixeira
Por
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem suspeito de participar de um esquema que causou prejuízo estimado em R$ 120 mil com o furto de materiais de construção de uma escola fugiu pela janela de casa ao receber voz de prisão, nesta sexta-feira, 4, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, Marcos Vinícius dos Santos Fernandes teria usado os dois filhos, que possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA), como escudo para conseguir escapar.

A fuga aconteceu durante uma operação policial que cumpriu mandados de busca e apreensão contra investigados pelo furto de materiais de uma obra no bairro de Fazenda Grande do Retiro.

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De acordo com a polícia, Marcos trabalhava na obra e é apontado como responsável por facilitar a entrada dos demais suspeitos no local. As investigações indicam ainda que ele teria desligado as câmeras de monitoramento do imóvel para permitir a retirada dos materiais sem que a ação fosse registrada.

Buscas

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais deram voz de prisão ao investigado. Conforme a Polícia Civil, ele teria usado os filhos como escudo e, em seguida, pulado pela janela da residência, caindo em um barranco de aproximadamente três metros de altura. Mesmo após a queda, conseguiu fugir e segue sendo procurado.

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Investigação

O esquema começou a ser investigado depois que a construtora responsável pela obra percebeu o desaparecimento dos materiais. Além de Marcos, pelo menos outras quatro pessoas são investigadas por envolvimento no crime.

Um dos suspeitos, que também trabalha para a empresa, teve o celular apreendido durante a operação. O aparelho deverá auxiliar no avanço das investigações.

O caso é apurado como furto qualificado pela Polícia Civil.

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Tags

fazenda grande do retiro furto Polícia Civil Salvador

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