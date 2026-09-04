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Padrasto confessa agressão que matou bebê após perder R$ 3 mil em bets

Criança morreu após dar entrada em unidade de saúde com sinais de violência

Luan Julião
Por
Padrasto afirmou que não pretendia matar a criança e disse ter se arrependido das agressões
Padrasto afirmou que não pretendia matar a criança e disse ter se arrependido das agressões - Foto: Reprodução

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na terça-feira, 1º, no Jardim Paulistano, zona norte de São Paulo, suspeito de matar a enteada, de 1 ano e 3 meses. À Polícia Civil, Marcos Manuel confessou ter agredido a criança depois de perder aproximadamente R$ 3 mil em uma plataforma de apostas on-line.

Ao ser colocado no camburão para ser levado ao local da audiência de custódia, o padrasto afirmou à imprensa que havia perdido “muito dinheiro” e que, por isso, agrediu a menina. Segundo ele, não havia intenção de matar a criança. O homem também declarou estar arrependido

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A ocorrência começou depois que a bebê foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba com sinais de violência. Inicialmente, a mãe informou que a filha havia sofrido uma queda. Durante o atendimento, porém, os médicos identificaram diversas lesões.

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Com a morte da criança, a Polícia Civil foi acionada. Investigadores do 87º Distrito Policial e da 9ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) foram até a residência onde a menina estava sob os cuidados do padrasto e encontraram indícios de que ela havia sido agredida.

Durante as diligências, o homem admitiu aos policiais que havia cometido as agressões. No momento em que a criança foi agredida, a mãe estava trabalhando. Ela também é investigada por uma possível omissão.

O caso foi registrado como homicídio na 33ª Delegacia de Polícia (Pirituba). A unidade policial solicitou perícia na residência e requisitou exames necroscópico, toxicológico e sexológico na vítima.

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Tags

apostas on-line HOMICÍDIO investigação policial padrasto perícia criminal violência infantil

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