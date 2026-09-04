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SEGURANÇA REFORÇADA

Gandu recebe reforço de Forças de Segurança Pública em patrulhamento

Trabalho integrado tem reduzido mortes em mais de 60% em 2026

Franciely Gomes
Por
A cidade está sendo monitorada por policiais
A cidade está sendo monitorada por policiais - Foto: Divulgação | SSP

A cidade de Gandu, na Bahia, recebeu reforço das Forças da Segurança Pública nas últimas 24 horas. O local contou com um trabalho integrado das equipes da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Delegacia Territorial.

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O objetivo é combater facções criminosas, cumprir mandados de prisão, realizar ações ostensivas e prevenir crimes contra a vida no município, que apresentou uma redução de 64% nas mortes violentas em 2026.

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Imagem ilustrativa da imagem Gandu recebe reforço de Forças de Segurança Pública em patrulhamento
Foto: Divulgação | SSP

De acordo com os órgãos, denúncias anônimas sobre integrantes de facções criminosas podem servir de ajuda para as operações. As informações podem ser enviadas, por meio do telefone 181, Disque Denúncia da SSP, com anonimato garantido.

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