POLÍCIA
Mulher é morta após ter casa invadida por grupo de homens armados em Salvador
Crime aconteceu no bairro de São Cristóvão
Uma mulher de 30 anos, identificada como Ingrid Lopes, foi morta a tiros na noite de quinta-feira, 3, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O crime aconteceu dentro de um imóvel localizado na Rua da Capela.
Segundo informações da Polícia Civil, um grupo de homens invadiu a residência e efetuou disparos contra a vítima. Ingrid não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 49ª Companhia Independente foram acionados após receberem a informação de que havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo dentro de um imóvel. Ao chegarem ao local, os agentes constataram a morte.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Guias periciais e de remoção foram expedidas.
O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). A Polícia Civil realiza diligências para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação do homicídio.