Homem é preso com carro roubado e diz ser funcionário da ALBA em Salvador

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Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, 4, em Salvador, após ser encontrado conduzindo um Ford Fiesta branco com restrição de roubo. No momento da abordagem, segundo apuração do Portal A TARDE, ele teria afirmado aos policiais que seria funcionário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

A prisão aconteceu no bairro de Itapuã, durante uma ação de patrulhamento realizada por policiais militares do Batalhão Apolo na Avenida Dorival Caymmi. Conforme a Polícia Militar, a equipe abordou o suspeito enquanto ele conduzia o veículo.

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Durante a fiscalização, os agentes identificaram que a placa do Ford Fiesta era clonada e que havia sinais identificadores do automóvel adulterados. Após a realização da identificação veicular, os policiais constataram que o carro possuía restrição de roubo.

De acordo com a PM, o registro do roubo está relacionado a uma ocorrência em Feira de Santana. Conforme apurado pela reportagem do portal A TARDE, o veículo tinha como destino a cidade.

Suspeito é levado para delegacia

Após a constatação da irregularidade, o homem e o veículo recuperado foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

A Polícia Civil informou que registrou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

Suposto vínculo com a ALBA ainda não foi confirmado

Durante a abordagem, o homem teria afirmado que seria funcionário da Assembleia Legislativa da Bahia. Até o momento, porém, a informação não foi confirmada pela ALBA.

Conforme informações obtidas pela reportagem, o expediente administrativo da Assembleia Legislativa da Bahia foi encerrado às 13h desta sexta-feira. A Casa informou que, até o momento, ainda não foi comunicada sobre o assunto.

A reportagem segue apurando se o homem possui algum vínculo funcional com a Assembleia e as circunstâncias relacionadas ao deslocamento do veículo para Feira de Santana.

O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário.