Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Criminosos fazem fazendeiro refém e levam caminhonete, trator e motos na Bahia

Dono da fazenda, de 32 anos, estava sozinho em casa quando o grupo chegou ao local.

Leilane Teixeira
Por
Máquina sumiu na última terça-feira, 12, após operador de máquinas da prefeitura perceber ausência do equipamento
Máquina sumiu na última terça-feira, 12, após operador de máquinas da prefeitura perceber ausência do equipamento - Foto: Reprodução

Quatro criminosos fizeram o proprietário de uma fazenda refém e levaram diversos veículos e equipamentos durante um assalto em Itabela, no extremo sul da Bahia. A ação aconteceu na noite de quinta-feira, 3, na Estrada do Pindoba, região do distrito de Monte Pascoal.

Entre os bens roubados estão:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • uma caminhonete,;
  • um trator;
  • duas motocicletas;
  • duas televisões.

Câmeras de segurança instaladas na propriedade registraram a movimentação dos suspeitos durante o crime.

Leia Também:

POLÍCIA

Homem é preso com carro roubado e diz ser funcionário da ALBA em Salvador
Homem é preso com carro roubado e diz ser funcionário da ALBA em Salvador imagem

POLÍCIA

Padrasto confessa agressão que matou bebê após perder R$ 3 mil em bets
Padrasto confessa agressão que matou bebê após perder R$ 3 mil em bets imagem

SEGURANÇA REFORÇADA

Gandu recebe reforço de Forças de Segurança Pública em patrulhamento
Gandu recebe reforço de Forças de Segurança Pública em patrulhamento imagem

Ação criminosa

De acordo com a Polícia Militar, o dono da fazenda, de 32 anos, estava sozinho em casa quando o grupo chegou ao local. Os homens arrombaram a porta da residência, renderam a vítima sob ameaças e a amarraram. Apesar da violência da abordagem, o proprietário não sofreu agressões físicas.

Enquanto o homem permanecia imobilizado, os criminosos recolheram os bens da propriedade. Depois do assalto, o grupo deixou o local e seguiu em direção ao Assentamento Margarida Alves.

Após conseguir se soltar, a vítima acionou a polícia. Equipes da PM fizeram buscas nas proximidades da fazenda e também percorreram a região apontada como rota de fuga, mas nenhum suspeito foi localizado.

Até o momento, não há informações sobre a recuperação dos veículos e demais objetos roubados. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

assalto extremo sul Itabela Polícia

Relacionadas

Mais lidas