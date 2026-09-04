Criminosos fazem fazendeiro refém e levam caminhonete, trator e motos na Bahia

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Quatro criminosos fizeram o proprietário de uma fazenda refém e levaram diversos veículos e equipamentos durante um assalto em Itabela, no extremo sul da Bahia. A ação aconteceu na noite de quinta-feira, 3, na Estrada do Pindoba, região do distrito de Monte Pascoal.

Entre os bens roubados estão:

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uma caminhonete,;

um trator;

duas motocicletas;

duas televisões.

Câmeras de segurança instaladas na propriedade registraram a movimentação dos suspeitos durante o crime.

Ação criminosa

De acordo com a Polícia Militar, o dono da fazenda, de 32 anos, estava sozinho em casa quando o grupo chegou ao local. Os homens arrombaram a porta da residência, renderam a vítima sob ameaças e a amarraram. Apesar da violência da abordagem, o proprietário não sofreu agressões físicas.

Enquanto o homem permanecia imobilizado, os criminosos recolheram os bens da propriedade. Depois do assalto, o grupo deixou o local e seguiu em direção ao Assentamento Margarida Alves.

Após conseguir se soltar, a vítima acionou a polícia. Equipes da PM fizeram buscas nas proximidades da fazenda e também percorreram a região apontada como rota de fuga, mas nenhum suspeito foi localizado.

Até o momento, não há informações sobre a recuperação dos veículos e demais objetos roubados. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.