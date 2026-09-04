Liderança criminosa do CV em Cajazeiras é presa no Rio de Janeiro

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Uma das principais lideranças criminosas do Comando Vermelho (CV) com atuação na região de Cajazeiras, em Salvador, foi presa na tarde desta sexta-feira, 4, no Rio de Janeiro. Marisson dos Santos Silva, conhecido como “Nino”, “NB” ou “Nino Brown”, foi localizado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura da Serra das Araras, em Piraí.

A prisão aconteceu durante uma ação conjunta das polícias civis da Bahia e do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Marisson é investigado pela morte do adolescente Gustavo Barbosa dos Santos, de 17 anos, e por duas tentativas de homicídio.

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Contra “Nino Brown” havia um mandado de prisão temporária expedido pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador.

Segundo as investigações da 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central), o crime que vitimou Gustavo aconteceu no dia 4 de julho deste ano, em Cajazeiras IV. O adolescente estava em um carro com o pai, de 53 anos, e um amigo, de 19, quando o veículo foi atingido por disparos efetuados por ocupantes de outro automóvel.

Rompimento teria acirrado disputa em Cajazeiras

De acordo com a Polícia Civil, Marisson exercia papel central em uma disputa territorial entre grupos criminosos na capital baiana. As investigações apontam que ele teria rompido com a organização criminosa da qual fazia parte para integrar um grupo rival, movimento que teria provocado uma escalada de confrontos armados na região de Cajazeiras.

“Nino Brown” já responde por crimes de receptação, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

No momento da prisão, foram apreendidos o veículo conduzido pelo investigado e diversos aparelhos celulares. Marisson e o material foram encaminhados para a Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro.

Operação também apreendeu arma em Salvador

A operação também teve desdobramentos em Salvador. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um endereço na capital baiana, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontraram uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 33 munições.

As diligências continuam para o cumprimento de outros mandados relacionados ao grupo investigado por homicídios na região de Cajazeiras.

Outros dois suspeitos de envolvimento na morte de Gustavo Barbosa dos Santos já foram identificados e continuam sendo procurados pela polícia.