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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 16 anos por atear fogo em esposa na Bahia

Márcio Souza dos Santos cometeu crime na presença dos filhos da vítima

Yuri Abreu
Por
Homem foi condenado a mais de 16 anos por tentativa de femincídio contra a própria esposa
Homem foi condenado a mais de 16 anos por tentativa de femincídio contra a própria esposa - Foto: Reprodução/Magnific

Um homem foi condenado a uma pena de 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por tentativa de feminicídio contra Laurenice de Figueiredo Silva no município de Ibirapuã.

A decisão foi tomada durante julgamento realizado pelo Tribunal do Júri no município localizado no extremo-sul do estado, na última quinta-feira, 3.

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O crime ocorreu na madrugada de 21 de dezembro de 2023, na residência do casal. Márcio Souza dos Santos surpreendeu Laurenice na cozinha da casa, segurou a vítima, despejou álcool sobre seu corpo e ateou fogo.

A tentativa de feminicídio aconteceu na presença dos filhos de Laurenice, que conseguiram apagar as chamas e prestaram os primeiros socorros.

Vítima ficou com sequelas permanentes

Laurenice Silva foi atendida no hospital da cidade e transferida em estado gravíssimo para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Ela sofreu queimaduras graves em regiões vitais, como face, pescoço e tórax, permaneceu internada e ficou com sequelas anatômicas, funcionais e estéticas permanentes, além de intenso sofrimento físico e severo abalo psicológico decorrentes das intervenções médicas e cirúrgicas.

Decisão atendeu a pedido do MPBA

A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio de acusação sustentada pelo promotor de Justiça Audo Rodrigues.

Os jurados acolheram integralmente as razões apresentadas pelo MPBA. Na sentença, o juiz Humberto José Marçal destacou que as consequências do crime “ultrapassaram, de forma extraordinária, aquelas normalmente inerentes à tentativa de homicídio, dada a sua gravidade”.

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feminicídio Ibirapuã Júri popular MPBA

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