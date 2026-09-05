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Homem é preso em flagrante por mostrar pênis para crianças na Bahia

Suspeito teria abaixado as calças, mostrado o pênis e feito uma declaração de cunho sexual

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Militar e Polícia Civil
Polícia Militar e Polícia Civil - Foto: Ascom / PCBA

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante, suspeito de mostrar seu pênis para duas crianças, de 10 e 13 anos, em Feira de Santana, na Bahia, nesta sexta-feira, 4.

Conforme a Polícia Militar, o homem, cuja identidade não foi divulgada, teria abaixado as calças e mostrado seu pênis para duas meninas. Além disso, ainda segundo os relatos apresentados à corporação, ele ainda desferiu comentários de cunho sexual a uma das garotas.

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Uma das vítimas contou aos familiares

Após o ocorrido, uma das vítimas denunciou o crime a um familiar, que acionou a polícia. As duas crianças estavam acompanhadas dos responsáveis quando os policiais chegaram ao local.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Feira de Santana, onde foi autuado por importunação sexual e permanece custodiado à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil.

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Bahia importunação sexual Polícia

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