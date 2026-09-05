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POLÍCIA

Suspeito de perseguir e ameaçar ex-companheira na Bahia é preso em MG

Homem também é investigado por abuso sexual contra as próprias filhas

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Caso de estupro de vulnerável contra as próprias filhas também é investigado pela polícia mineira
Caso de estupro de vulnerável contra as próprias filhas também é investigado pela polícia mineira - Foto: Reprodução

Um homem de 53 anos foi alvo de um mandado de prisão preventiva na sexta-feira, 4, em Frutal, Minas Gerais, por suspeita de perseguir e ameaçar uma ex-companheira e desrespeitar uma medida protetiva concedida em favor dela. A ordem foi cumprida pela Polícia Civil de Minas Gerais, a partir de informações compartilhadas com a Polícia Civil da Bahia.

O investigado já estava preso no Presídio de Frutal desde 5 de agosto, quando foi detido em Fronteira (MG) durante uma ação conjunta das polícias dos dois estados. Naquela ocasião, ele era investigado por estupro de vulnerável, após apurações apontarem que teria abusado sexualmente das próprias filhas.

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As novas investigações identificaram que, antes da prisão, quando estava em liberdade e morava em Serrinha, o homem teria perseguido e ameaçado uma ex-companheira, além de descumprir uma medida protetiva de urgência determinada em favor da mulher.

Diante das informações reunidas, o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Serrinha) pediu à Justiça a prisão preventiva pelo caso relacionado à perseguição. A solicitação contou com o intercâmbio de informações entre o núcleo e o Núcleo de Investigações (NI) da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).

A prisão faz parte da Operação Malhas da Lei.

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Tags

ameaças investigação policial medida protetiva Operação Malhas da Lei prisão preventiva violência doméstica

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