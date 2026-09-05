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POLÍCIA

Homem é morto com garrafada em praça pública após discussão na Bahia

Vítima de 24 anos chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos

Luiza Nascimento
Por
Praça Abrantes
Praça Abrantes - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem foi morto a garrafadas, na manhã deste sábado, 5, em via pública na Praça Abrantes, localizada no centro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi identificado como Luis André dos Santos Pereira, de 24 anos.

O crime teria ocorrido após discussões, mas não há detalhes sobre o que teria motivado o embate. Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou quae agentes do 12º BPM foram acionados para averiguar a informação de que dois homens teriam brigado e estavam caídos ao solo.

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Ao chegarem, os militares constataram o fato e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros atendimentos e socorreram os feridos, mas Luis não resistiu.

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Outro ferido foi encaminhado à delegacia

Ainda segundo a nota, o segundo envolvido, que não foi identificado, após receber atendimento médico e ser liberado, foi direcionado à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

À reportagem, a PC informou que guias pericias e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) para esclarecer a autoria e motivação do crime.

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Tags

camaçari HOMICÍDIO violência

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