POLÍCIA
Homem é preso após apedrejar sogra durante discussão de família
Suspeito, que responde por homicídio, estava em liberdade com tornozeleira eletrônica
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás neste sábado (5), em Formosa, suspeito de violência doméstica contra a própria sogra. A ocorrência foi registrada pela Central de Flagrantes da cidade.
Segundo o relato da vítima, ela tentou impedir que o genro agredisse fisicamente a filha durante uma discussão entre o casal. Durante a intervenção, a mulher atingiu o homem nas costas utilizando uma barra de ferro.
O suspeito, por sua vez, reagiu arremessando pedras contra a sogra. Os objetos atingiram o braço e as costas da mulher, que ficou ferida. Em depoimento à polícia, o homem confirmou que lançou as pedras depois de ter sido atingido pela barra de ferro.
A vítima relatou ainda que o genro já teria protagonizado outros episódios de violência e afirmou temer pela própria vida. Ela pediu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
O homem já responde criminalmente por homicídio em Formosa e, quando foi preso, estava em liberdade utilizando tornozeleira eletrônica. Após o flagrante, ele foi levado para a unidade prisional do município.
A sogra foi encaminhada ao Hospital Estadual de Formosa para receber atendimento em razão das dores provocadas pela agressão.