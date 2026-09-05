Homem é preso após apedrejar sogra durante discussão de família

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Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás neste sábado (5), em Formosa, suspeito de violência doméstica contra a própria sogra. A ocorrência foi registrada pela Central de Flagrantes da cidade.

Segundo o relato da vítima, ela tentou impedir que o genro agredisse fisicamente a filha durante uma discussão entre o casal. Durante a intervenção, a mulher atingiu o homem nas costas utilizando uma barra de ferro.

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O suspeito, por sua vez, reagiu arremessando pedras contra a sogra. Os objetos atingiram o braço e as costas da mulher, que ficou ferida. Em depoimento à polícia, o homem confirmou que lançou as pedras depois de ter sido atingido pela barra de ferro.

A vítima relatou ainda que o genro já teria protagonizado outros episódios de violência e afirmou temer pela própria vida. Ela pediu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

O homem já responde criminalmente por homicídio em Formosa e, quando foi preso, estava em liberdade utilizando tornozeleira eletrônica. Após o flagrante, ele foi levado para a unidade prisional do município.

A sogra foi encaminhada ao Hospital Estadual de Formosa para receber atendimento em razão das dores provocadas pela agressão.