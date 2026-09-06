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ILHÉUS

Assessor parlamentar é brutalmente assassinado com golpes de facão

Uicson Martins Dantas foi encontrado caído no passeio de uma residência

Redação
Por Redação
Uicson foi encontrado caído no passeio de uma residência
Uicson foi encontrado caído no passeio de uma residência - Foto: Reprodução | Google Street View

Um assessor parlamentar foi brutalmente assassinado a golpes de facão na manhã do sábado, 5, em Ilhéus. Uicson Martins Dantas, de 38 anos, conhecido como Dantas ou "Peixe", foi encontrado caído no passeio de uma residência.

De acordo com as informações do site Verdinho Itabuna, Uicson estava na inauguração de um estabelecimento comercial no bairro Basílio na madrugada do dia 5 e logo em seguida se deslocou para uma petiscaria localizada nas imediações do Posto Leleu, na Avenida Itabuna, onde se envolveu em uma discussão local.

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Familiares relataram à imprensa que durante o desentendimento, um homem ainda não identificado foi até um veículo, pegou um facão e atacou a vítima de surpresa.

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Ainda segundo informações do site local, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e deslocaram-se ao endereço para realizar os procedimentos de emergência. Apesar das tentativas de reanimação, Uicson não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus e aguarda liberação para o velório e sepultamento previsto para este domingo, 6. O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno para atualização da matéria

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assassinato Bahia ilhéus Polícia

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