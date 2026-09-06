Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Neve pode atingir região do Brasil neste domingo; veja onde

A combinação entre o ar muito frio e a presença de umidade pode provocar neve ou chuva congelada

Carla Melo
Por
Há possibilidade de chuva congelada
Há possibilidade de chuva congelada - Foto: Arquivo | Agência Brasil

O Brasil deve enfrentar neste domingo, 6, uma forte massa de ar polar, aumentando a possibilidade de neve em áreas de maior altitude.

Segundo a MetSul, a combinação entre o ar muito frio e a presença de umidade pode provocar neve ou chuva congelada entre o fim deste domingo e o começo da segunda-feira, 7.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A maior possibilidade está concentrada em regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, especialmente em locais acima dos 1.000 metros de altitude.

Onde terá neve?

De acordo com a MetSul, há possibilidade de ocorrência de neve entre os Aparados da Serra e o Planalto Sul Catarinense na segunda metade deste domingo e nas primeiras horas de segunda-feira.

Em áreas próximas dos 1.000 metros, a possibilidade é considerada baixa a média. Já acima dos 1.200 metros, a probabilidade passa a ser média a alta.

Leia Também:

POLÍCIA

Carga de vinhos avaliada em meio milhão de reais é apreendida; veja
Carga de vinhos avaliada em meio milhão de reais é apreendida; veja imagem

RESTRIÇÕES A BOLSONARO

Flávio Bolsonaro diz estar há quase 2 meses sem ver o pai: “Censurado”
Flávio Bolsonaro diz estar há quase 2 meses sem ver o pai: “Censurado” imagem

CRISE NO STF

Caso Master: Cármen Lúcia vê erros de Moraes e André Mendonça
Caso Master: Cármen Lúcia vê erros de Moraes e André Mendonça imagem

Entre os locais com maior potencial para registrar o fenômeno estão São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e municípios do Planalto Sul de Santa Catarina

Ainda pode acontecer chuva congelada, dependendo das condições de temperatura e umidade no momento da precipitação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil chuva congelada Neve previsão do tempo

Relacionadas

Mais lidas