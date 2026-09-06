BRASIL
Neve pode atingir região do Brasil neste domingo; veja onde
A combinação entre o ar muito frio e a presença de umidade pode provocar neve ou chuva congelada
O Brasil deve enfrentar neste domingo, 6, uma forte massa de ar polar, aumentando a possibilidade de neve em áreas de maior altitude.
Segundo a MetSul, a combinação entre o ar muito frio e a presença de umidade pode provocar neve ou chuva congelada entre o fim deste domingo e o começo da segunda-feira, 7.
A maior possibilidade está concentrada em regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, especialmente em locais acima dos 1.000 metros de altitude.
Onde terá neve?
De acordo com a MetSul, há possibilidade de ocorrência de neve entre os Aparados da Serra e o Planalto Sul Catarinense na segunda metade deste domingo e nas primeiras horas de segunda-feira.
Em áreas próximas dos 1.000 metros, a possibilidade é considerada baixa a média. Já acima dos 1.200 metros, a probabilidade passa a ser média a alta.
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Entre os locais com maior potencial para registrar o fenômeno estão São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e municípios do Planalto Sul de Santa Catarina
Ainda pode acontecer chuva congelada, dependendo das condições de temperatura e umidade no momento da precipitação.