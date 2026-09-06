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POLÍTICA

Preso, Jair Bolsonaro faz pedido a Moraes em meio a crise no STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março

Yuri Abreu
Por
Jair Bolsonaro cumpre pena em regime de prisão domiciliar desde 24 de março
Jair Bolsonaro cumpre pena em regime de prisão domiciliar desde 24 de março - Foto: Beto Barata
Eleições 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que autorize a visita do irmão, Renato Bolsonaro, pré-candidato a deputado federal por São Paulo — o liberal cumpre prisão domiciliar desde 24 de março de 2026.

A petição, feita pela defesa de Bolsonaro, foi assinada por seis advogados do ex-presidente, entre eles o filho, Flávio Bolsonaro (PL), que é candidato à Presidência.

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Jair e Renato Bolsonaro
Jair e Renato Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram @renatobolsonaro

Este é o primeiro pedido feito pela defesa do ex-presidente após a crise envolvendo Alexandre de Moraes — relator na Corte do caso dos ataques à sede dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023 — e o colega André Mendonça.

O requerimento ainda aguarda a análise do magistrado.

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Flávio Bolsonaro diz estar há quase 2 meses sem ver o pai: “Censurado”

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou no sábado, 5, que está há quase dois meses sem ver o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Durante uma live nas redes sociais, o presidenciável também afirmou que o pai está “censurado” porque está proibido de acessar a internet, assistir à televisão e receber visitas dos filhos.

“Você quer dar uma palavrinha como se o Bolsonaro pudesse ouvir em algum momento? Ele não pode te assistir, está proibido de ter acesso à internet, está censurado. Tem dois meses quase que eu estou proibido de ver meu próprio pai. Fico sabendo como ele está pelos advogados”, disse.

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Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Renato Bolsonaro STF

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