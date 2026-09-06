Preso, Jair Bolsonaro faz pedido a Moraes em meio a crise no STF

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que autorize a visita do irmão, Renato Bolsonaro, pré-candidato a deputado federal por São Paulo — o liberal cumpre prisão domiciliar desde 24 de março de 2026.

A petição, feita pela defesa de Bolsonaro, foi assinada por seis advogados do ex-presidente, entre eles o filho, Flávio Bolsonaro (PL), que é candidato à Presidência.

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Jair e Renato Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram @renatobolsonaro

Este é o primeiro pedido feito pela defesa do ex-presidente após a crise envolvendo Alexandre de Moraes — relator na Corte do caso dos ataques à sede dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023 — e o colega André Mendonça.

O requerimento ainda aguarda a análise do magistrado.

Flávio Bolsonaro diz estar há quase 2 meses sem ver o pai: “Censurado”

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou no sábado, 5, que está há quase dois meses sem ver o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Durante uma live nas redes sociais, o presidenciável também afirmou que o pai está “censurado” porque está proibido de acessar a internet, assistir à televisão e receber visitas dos filhos.

“Você quer dar uma palavrinha como se o Bolsonaro pudesse ouvir em algum momento? Ele não pode te assistir, está proibido de ter acesso à internet, está censurado. Tem dois meses quase que eu estou proibido de ver meu próprio pai. Fico sabendo como ele está pelos advogados”, disse.

