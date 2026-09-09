Maroon 5 em Salvador: setlist, ingressos e como chegar

Nesta quinta-feira, 10, o Maroon 5 sobe ao palco da Arena Fonte Nova, em Salvador, para um show que promete atravessar mais de três décadas de carreira. Mas antes de chegar a esse momento, e de vender milhões de discos em todos os cantos do planeta, o Maroon 5 era apenas um grupo de adolescentes tocando entre uma aula e outra em Los Angeles.

Corria o ano de 1994 quando Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick, colegas de colégio com pouco mais de 15 anos, decidiram formar uma banda batizada de Kara's Flowers. O nome viria de uma garota por quem os rapazes nutriam uma paixão de adolescência, um detalhe quase poético para uma história que ainda daria muitas voltas.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com esse nome, o grupo chegou a assinar com a gravadora Reprise Records e lançou, em 1997, seu álbum de estreia, The Fourth World. O disco, porém, não encontrou o público esperado, e a parceria com a gravadora chegou ao fim pouco depois. Diante do silêncio comercial, os músicos seguiram cada um seu caminho, entrando para a faculdade e deixando a banda em suspenso, sem saber que o melhor capítulo ainda estava por vir.

O reencontro aconteceu em 2001, quando o grupo se juntou já com uma nova energia e um integrante a mais: o guitarrista James Valentine. Foi nesse momento que nasceu o nome Maroon 5, acompanhado de uma sonoridade renovada, que somava à base de rock influências de R&B, soul e hip-hop absorvidas pelos músicos nos anos de pausa. A aposta certeira levou a banda à Octone Records e abriu as portas para o sucesso que viria a seguir.

Hoje, o Maroon 5 é reconhecido por um pop rock costurado com toques de funk, blue-eyed soul e dance-pop, sempre equilibrando a voz marcante de Adam Levine com arranjos que dançam entre a guitarra e o teclado. A formação atual reúne Levine (vocal e guitarra), Jesse Carmichael (guitarra e teclado), James Valentine (guitarra), Sam Farrar (baixo e teclado), PJ Morton (teclado) e Matt Flynn (bateria).

Setlist completo do Maroon 5 em Salvador

Foi essa trajetória de três décadas que já rendeu ao grupo três Grammy Awards e construiu um repertório repleto de canções que atravessaram gerações, como This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Payphone, Sugar, Girls Like You, Maps e Animals, muitas delas prestes a ecoar mais uma vez em solo baiano. O portal A TARDE confirmou a setlist completa do show, que reúne 21 faixas entre clássicos consagrados e canções mais recentes.

Confira a setlist completa:

Harder To Breathe

Lucky Strike

This Love

Stereo Hearts (Gym Class Heroes Cover)

Animals

One More Night

Misery

Sunday Morning

Heavy (PJ Morton Song)

Won't Go Home Without You

Memories

She Will Be Loved

Maps

Love Somebody

Don't Wanna Know

What Lovers Do

Makes Me Wonder

Girls Like You

Moves Like Jagger

Payphone

Sugar

Uma década depois, a banda volta a Salvador

Foto: Milena Aurea | Divulgação

Serão apenas dez anos separando essa apresentação da última vez em que o Maroon 5 pisou em solo soteropolitano. Em março de 2016, a banda reuniu cerca de 30 mil pessoas no Parque de Exposições. Agora, o reencontro acontece em um novo endereço, a Arena Fonte Nova, e sob uma turnê ainda mais ambiciosa.

A passagem pela capital baiana integra a etapa brasileira da Love Is Like Tour, nome que homenageia o oitavo álbum de estúdio do grupo, lançado em agosto de 2025 e descrito como um mergulho de volta às raízes sonoras que consagraram a banda. Depois de Salvador, o Maroon 5 segue direto para o Rio de Janeiro, onde comanda o Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro. Antes disso, a turnê já passou por São José do Rio Preto (06/09) e São Paulo (08/09), no Allianz Parque.

"Contando os dias"

A ansiedade pela volta da banda já contagia o público baiano. Renata Saba do Vale, nutricionista, não esteve na primeira passagem do grupo por Salvador e aposta em uma noite marcante: "Estou com grandes expectativas de que eles façam um show repleto dos grandes sucessos com a energia pulsante que é característica da banda".

Juliana Barreto conta que uma reviravolta garantiu sua presença: "Eu não fui no último show que teve aqui em Salvador. Morri de vontade de ir, mas não foi possível. E nesse, na verdade não ia também, mas assim, de última hora acabei ganhando o ingresso e estou com grandes expectativas". Ela completa: "Estou ansiosíssima e espero que o show supere as minhas expectativas, seja bem extraordinário, maravilhoso, que eles cantem as músicas antigas, que são as melhores".

A expectativa também é grande do lado da organização. Marcelo Britto, CEO da Salvador Produções, destaca o peso simbólico do retorno da banda à cidade:

"Trazer o Maroon 5 de volta a Salvador, dez anos depois da última apresentação da banda na cidade, é motivo de muito orgulho para todos nós. Estamos falando de um dos maiores nomes da música mundial, que reúne uma legião de fãs e tem uma relação muito especial com o público brasileiro. Para a Salvador Produções, participar de uma realização desse porte reforça o nosso compromisso em colocar a Bahia no mapa dos grandes shows internacionais e proporcionar ao público baiano experiências que ficam marcadas na memória".

Já Thaise Muniz, gerente Comercial e de Comunicação da Arena Fonte Nova, ressalta o momento especial vivido pelo espaço:

"Este é um ano de grandes shows na Arena Fonte Nova, com mais de 11 espetáculos nacionais e o segundo show internacional do ano. Depois do sucesso do Guns N' Roses, vamos receber o Maroon 5, uma banda premiada internacionalmente, que vai trazer vários hits para embalar o público. A turnê passará por apenas quatro cidades no Brasil, e Salvador é a única cidade do Norte e Nordeste a receber o show. Com certeza, será mais um grande espetáculo, que movimenta a cidade, a economia e gera impactos positivos para o turismo e o setor de entretenimento".

Ingressos e valores do show de Maroon 5 em Salvador

Os ingressos permanecem à venda pela Ticketmaster, com preços que variam conforme o setor escolhido:

Cadeira Superior: R$ 210 (meia) | R$ 420 (inteira)

Pista/Cadeira Inferior Norte: R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)

Cadeira Intermediária Leste: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)

Cadeira Intermediária Norte: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)

Lounge Premium: R$ 310 (meia) | R$ 620 (inteira)

Cadeira Inferior Leste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

Frontstage: R$ 395 (meia) | R$ 790 (inteira)

A compra online está sujeita à cobrança de taxa de serviço, enquanto a bilheteria física da Arena Fonte Nova segue isenta dessa taxa. Vale lembrar que os ingressos são exclusivamente digitais, ativados pelo aplicativo Quentro, e o limite de compra é de seis unidades por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas.

Metrô de Salvador terá operação especial para Maroon 5

Para acompanhar o movimento do público, o Metrô de Salvador vai operar em esquema estendido, funcionando das 5h de quinta-feira, 10, até 1h da madrugada de sexta-feira, 11. Após a meia-noite, o embarque de passageiros ficará restrito à Estação Campo da Pólvora; as demais estações seguirão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação CAB, que encerra suas atividades à 0h.

Como reforço à operação, o Shopping da Bahia manterá o estacionamento B aberto até 1h da sexta-feira, permitindo que o público deixe o veículo no local e siga de metrô até a Arena. A CCR Metrô Bahia também vai ampliar o número de Agentes de Atendimento e Segurança e aumentar a frequência dos trens conforme a demanda, com monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional.