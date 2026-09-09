SHOW INTERNACIONAL
Maroon 5 em Salvador: setlist, ingressos e como chegar
Após 10 anos, a banda liderada por Adam Levine retorna à capital baiana
Nesta quinta-feira, 10, o Maroon 5 sobe ao palco da Arena Fonte Nova, em Salvador, para um show que promete atravessar mais de três décadas de carreira. Mas antes de chegar a esse momento, e de vender milhões de discos em todos os cantos do planeta, o Maroon 5 era apenas um grupo de adolescentes tocando entre uma aula e outra em Los Angeles.
Corria o ano de 1994 quando Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick, colegas de colégio com pouco mais de 15 anos, decidiram formar uma banda batizada de Kara's Flowers. O nome viria de uma garota por quem os rapazes nutriam uma paixão de adolescência, um detalhe quase poético para uma história que ainda daria muitas voltas.
Com esse nome, o grupo chegou a assinar com a gravadora Reprise Records e lançou, em 1997, seu álbum de estreia, The Fourth World. O disco, porém, não encontrou o público esperado, e a parceria com a gravadora chegou ao fim pouco depois. Diante do silêncio comercial, os músicos seguiram cada um seu caminho, entrando para a faculdade e deixando a banda em suspenso, sem saber que o melhor capítulo ainda estava por vir.
O reencontro aconteceu em 2001, quando o grupo se juntou já com uma nova energia e um integrante a mais: o guitarrista James Valentine. Foi nesse momento que nasceu o nome Maroon 5, acompanhado de uma sonoridade renovada, que somava à base de rock influências de R&B, soul e hip-hop absorvidas pelos músicos nos anos de pausa. A aposta certeira levou a banda à Octone Records e abriu as portas para o sucesso que viria a seguir.
Hoje, o Maroon 5 é reconhecido por um pop rock costurado com toques de funk, blue-eyed soul e dance-pop, sempre equilibrando a voz marcante de Adam Levine com arranjos que dançam entre a guitarra e o teclado. A formação atual reúne Levine (vocal e guitarra), Jesse Carmichael (guitarra e teclado), James Valentine (guitarra), Sam Farrar (baixo e teclado), PJ Morton (teclado) e Matt Flynn (bateria).
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Foi essa trajetória de três décadas que já rendeu ao grupo três Grammy Awards e construiu um repertório repleto de canções que atravessaram gerações, como This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Payphone, Sugar, Girls Like You, Maps e Animals, muitas delas prestes a ecoar mais uma vez em solo baiano. O portal A TARDE confirmou a setlist completa do show, que reúne 21 faixas entre clássicos consagrados e canções mais recentes.
Confira a setlist completa:
- Harder To Breathe
- Lucky Strike
- This Love
- Stereo Hearts (Gym Class Heroes Cover)
- Animals
- One More Night
- Misery
- Sunday Morning
- Heavy (PJ Morton Song)
- Won't Go Home Without You
- Memories
- She Will Be Loved
- Maps
- Love Somebody
- Don't Wanna Know
- What Lovers Do
- Makes Me Wonder
- Girls Like You
- Moves Like Jagger
- Payphone
- Sugar
Uma década depois, a banda volta a Salvador
Serão apenas dez anos separando essa apresentação da última vez em que o Maroon 5 pisou em solo soteropolitano. Em março de 2016, a banda reuniu cerca de 30 mil pessoas no Parque de Exposições. Agora, o reencontro acontece em um novo endereço, a Arena Fonte Nova, e sob uma turnê ainda mais ambiciosa.
A passagem pela capital baiana integra a etapa brasileira da Love Is Like Tour, nome que homenageia o oitavo álbum de estúdio do grupo, lançado em agosto de 2025 e descrito como um mergulho de volta às raízes sonoras que consagraram a banda. Depois de Salvador, o Maroon 5 segue direto para o Rio de Janeiro, onde comanda o Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro. Antes disso, a turnê já passou por São José do Rio Preto (06/09) e São Paulo (08/09), no Allianz Parque.
"Contando os dias"
A ansiedade pela volta da banda já contagia o público baiano. Renata Saba do Vale, nutricionista, não esteve na primeira passagem do grupo por Salvador e aposta em uma noite marcante: "Estou com grandes expectativas de que eles façam um show repleto dos grandes sucessos com a energia pulsante que é característica da banda".
Juliana Barreto conta que uma reviravolta garantiu sua presença: "Eu não fui no último show que teve aqui em Salvador. Morri de vontade de ir, mas não foi possível. E nesse, na verdade não ia também, mas assim, de última hora acabei ganhando o ingresso e estou com grandes expectativas". Ela completa: "Estou ansiosíssima e espero que o show supere as minhas expectativas, seja bem extraordinário, maravilhoso, que eles cantem as músicas antigas, que são as melhores".
A expectativa também é grande do lado da organização. Marcelo Britto, CEO da Salvador Produções, destaca o peso simbólico do retorno da banda à cidade:
"Trazer o Maroon 5 de volta a Salvador, dez anos depois da última apresentação da banda na cidade, é motivo de muito orgulho para todos nós. Estamos falando de um dos maiores nomes da música mundial, que reúne uma legião de fãs e tem uma relação muito especial com o público brasileiro. Para a Salvador Produções, participar de uma realização desse porte reforça o nosso compromisso em colocar a Bahia no mapa dos grandes shows internacionais e proporcionar ao público baiano experiências que ficam marcadas na memória".
Já Thaise Muniz, gerente Comercial e de Comunicação da Arena Fonte Nova, ressalta o momento especial vivido pelo espaço:
"Este é um ano de grandes shows na Arena Fonte Nova, com mais de 11 espetáculos nacionais e o segundo show internacional do ano. Depois do sucesso do Guns N' Roses, vamos receber o Maroon 5, uma banda premiada internacionalmente, que vai trazer vários hits para embalar o público. A turnê passará por apenas quatro cidades no Brasil, e Salvador é a única cidade do Norte e Nordeste a receber o show. Com certeza, será mais um grande espetáculo, que movimenta a cidade, a economia e gera impactos positivos para o turismo e o setor de entretenimento".
Ingressos e valores do show de Maroon 5 em Salvador
Os ingressos permanecem à venda pela Ticketmaster, com preços que variam conforme o setor escolhido:
- Cadeira Superior: R$ 210 (meia) | R$ 420 (inteira)
- Pista/Cadeira Inferior Norte: R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)
- Cadeira Intermediária Leste: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)
- Cadeira Intermediária Norte: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)
- Lounge Premium: R$ 310 (meia) | R$ 620 (inteira)
- Cadeira Inferior Leste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)
- Cadeira Inferior Oeste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)
- Frontstage: R$ 395 (meia) | R$ 790 (inteira)
A compra online está sujeita à cobrança de taxa de serviço, enquanto a bilheteria física da Arena Fonte Nova segue isenta dessa taxa. Vale lembrar que os ingressos são exclusivamente digitais, ativados pelo aplicativo Quentro, e o limite de compra é de seis unidades por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas.
Metrô de Salvador terá operação especial para Maroon 5
Para acompanhar o movimento do público, o Metrô de Salvador vai operar em esquema estendido, funcionando das 5h de quinta-feira, 10, até 1h da madrugada de sexta-feira, 11. Após a meia-noite, o embarque de passageiros ficará restrito à Estação Campo da Pólvora; as demais estações seguirão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação CAB, que encerra suas atividades à 0h.
Como reforço à operação, o Shopping da Bahia manterá o estacionamento B aberto até 1h da sexta-feira, permitindo que o público deixe o veículo no local e siga de metrô até a Arena. A CCR Metrô Bahia também vai ampliar o número de Agentes de Atendimento e Segurança e aumentar a frequência dos trens conforme a demanda, com monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional.