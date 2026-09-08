Sofia Pitta transforma experiências em álbum com ritmos da Bahia

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A cantora e compositora baiana Sofia Pitta, aos 22 anos, lança seu primeiro álbum, Pureza Selvagem, com nove faixas autorais que combinam referências da MPB com ritmos como pagodão, samba, arrocha e reggae. O projeto parte de experiências pessoais da artista e tem Salvador e a Bahia como elementos importantes de sua narrativa.

Além das músicas, o lançamento conta com um visualizer para cada faixa, ampliando a proposta visual do álbum. A produção também busca conectar temas como amor, liberdade, vulnerabilidade e identidade a uma estética marcada por referências brasileiras, baianas e latinas.

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Um álbum construído a partir de experiências

Pureza Selvagem surgiu de composições que Sofia escreveu ao longo dos anos. As letras partem de histórias vividas, sentimentos e acontecimentos transformados em música, até que a cantora percebeu elementos em comum entre as diferentes canções.

“É um álbum que conta muito da minha história, do meu território, Salvador, Bahia, e da forma como eu enxergo a vida”, explica a artista.

O próprio título funciona como uma síntese da proposta. A ideia é reunir aspectos que, à primeira vista, parecem opostos, como delicadeza e instinto, pureza e intensidade, leveza e profundidade.

A partir disso, o álbum apresenta uma reflexão sobre a possibilidade de existir de maneira completa, sem a necessidade de se encaixar em uma única definição, especialmente em um contexto cada vez mais tecnológico e artificial.

Entre os elementos que conectam as nove faixas estão a água e o amor. A água aparece associada à fluidez, à emoção e à transformação, assumindo diferentes sentidos ao longo do projeto.

O amor, por sua vez, aparece não apenas como tema das canções, mas como uma maneira de observar o mundo e também como uma escolha política.

“Eu acredito que falar de amor é um ato político. Sendo uma mulher do território que eu sou, com a história que eu tenho, contar histórias sobre o amor a partir do meu olhar é muito importante”, afirma.

MPB encontra pagodão, samba, arrocha e reggae

Na parte musical, Sofia parte da MPB, apontada por ela como sua principal raiz, e incorpora gêneros associados à música brasileira e à cultura baiana.

Pagodão, samba, arrocha e reggae aparecem entre as referências utilizadas na construção das faixas, criando uma sonoridade que acompanha a identidade artística da cantora.

“Eu fiquei muito feliz de, nesse projeto, poder deixar muito claro aos meus ouvintes que minha raiz musical vem da MPB e que eu misturo muito com ritmos que são fortes na Bahia e que fazem parte da minha identidade artística”, conta.

A variedade de referências também permite que Sofia transite entre diferentes estilos sem abandonar o vínculo com suas raízes. Para a cantora, o formato de álbum possibilitou desenvolver essa narrativa de maneira mais ampla do que seria possível em lançamentos individuais.

A proposta visual acompanha a ideia de liberdade presente nas músicas. Sofia utiliza referências latinas, brasileiras e baianas, além de elementos ligados à sensualidade, ao calor e ao verão.