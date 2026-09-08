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PROGRAMAÇÃO MUSICAL

JAM no MAM revisita clássicos de Hermeto Pascoal em Salvador

Edição da programação acontece na véspera de um ano da morte do músico

Beatriz Santos
Por
JAM no MAM
JAM no MAM - Foto: Divulgação

A JAM no MAM realiza, neste sábado, 12 de setembro, uma edição dedicada à obra de Hermeto Pascoal. A homenagem ocorre na véspera de um ano da morte do multi-instrumentista, compositor e arranjador alagoano, que morreu em 2025.

A banda Geleia Solar, residente da programação, abre a noite com releituras de composições do artista.

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A apresentação será realizada das 18h às 21h, na Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia, no Solar do Unhão, em Salvador. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

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Geleia Solar revisita obra de Hermeto

Durante a edição especial, a Geleia Solar irá reinterpretar composições emblemáticas de Hermeto Pascoal em arranjos próprios. A proposta parte da identidade musical da banda e coloca a obra do compositor em diálogo com a trajetória da JAM no MAM.

A programação tem como um de seus pontos de contato a presença da improvisação e da música instrumental, além de elementos ligados à diversidade rítmica e às referências da música brasileira.

Hermeto Pascoal foi um dos nomes de destaque da música instrumental brasileira e teve sua trajetória associada à experimentação, à composição e à criação musical a partir de diferentes instrumentos e sonoridades.

Um ano da morte de Hermeto Pascoal

A edição acontece um dia antes de 13 de setembro, data que marca um ano da morte de Hermeto Pascoal. O músico morreu em 2025, aos 89 anos, após uma trajetória marcada por trabalhos que dialogaram com a música brasileira, o jazz e a música instrumental.

A homenagem da JAM no MAM também se relaciona à própria história da programação, que tem na improvisação e na criação musical alguns de seus elementos centrais.

JAM no MAM – Homenagem a Hermeto Pascoal

  • Data: 12 de setembro, sábado
  • Horário: das 18h às 21h
  • Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n)
  • Ingresso: entre R$ 5 e R$ 40, à venda na plataforma Sympla
  • Classificação indicativa: livre (crianças até 2 anos de idade não pagam ingresso)
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música Salvador

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