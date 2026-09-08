JAM no MAM revisita clássicos de Hermeto Pascoal em Salvador

Siga o A TARDE no Google

A JAM no MAM realiza, neste sábado, 12 de setembro, uma edição dedicada à obra de Hermeto Pascoal. A homenagem ocorre na véspera de um ano da morte do multi-instrumentista, compositor e arranjador alagoano, que morreu em 2025.

A banda Geleia Solar, residente da programação, abre a noite com releituras de composições do artista.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A apresentação será realizada das 18h às 21h, na Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia, no Solar do Unhão, em Salvador. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Geleia Solar revisita obra de Hermeto

Durante a edição especial, a Geleia Solar irá reinterpretar composições emblemáticas de Hermeto Pascoal em arranjos próprios. A proposta parte da identidade musical da banda e coloca a obra do compositor em diálogo com a trajetória da JAM no MAM.

A programação tem como um de seus pontos de contato a presença da improvisação e da música instrumental, além de elementos ligados à diversidade rítmica e às referências da música brasileira.

Hermeto Pascoal foi um dos nomes de destaque da música instrumental brasileira e teve sua trajetória associada à experimentação, à composição e à criação musical a partir de diferentes instrumentos e sonoridades.

Um ano da morte de Hermeto Pascoal

A edição acontece um dia antes de 13 de setembro, data que marca um ano da morte de Hermeto Pascoal. O músico morreu em 2025, aos 89 anos, após uma trajetória marcada por trabalhos que dialogaram com a música brasileira, o jazz e a música instrumental.

A homenagem da JAM no MAM também se relaciona à própria história da programação, que tem na improvisação e na criação musical alguns de seus elementos centrais.

JAM no MAM – Homenagem a Hermeto Pascoal