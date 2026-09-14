Estudante é morta a facadas ao reagir a tentativa de estupro

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A estudante de nutrição Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques, de 21 anos, foi brutalmente assassinada, na tarde da sexta-feira, 11, ao reagir a uma tentativa de estupro. O caso aconteceu na cidade de Londrina, no Paraná.

Segundo informações, a jovem estava no estacionamento da academia, na Av. Celso Garcia Cid, zona leste, entregando panfletos, quando foi surpreendida e esfaqueada pelo suspeito.

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De acordo com relatos, após o crime, Gabriel de Andrade, também de 21, fugiu e pediu ajuda a populares. Ele alegou que havia sido ferido em uma tentativa de roubo. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionados.

Durante o atendimento da ocorrência, os PMs foram informados sobre a localização do corpo de Thaissa. Após ser questionado sobre ligação com a morte da jovem, ele confessou o crime e foi preso em flagrante

Antes de ser conduzido à Delegacia de Londrina, o homem recebeu atendimento médico na Santa Casa.

Nota de pesar

Por meio de nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Londrina lamentou a morte da Thaissa.

"A jovem de 21 anos, estudante de Nutrição, trabalhadora, teve a vida interrompida de forma brutal, assim como ainda acontece com tantas mulheres, vítimas de feminicídio, neste país. Que a família e os amigos possam ser confortados e a memória de Thaissa mantida viva no coração de cada um", diz o documento.

A morte da jovem também foi lamentada pelo Centro Universitário Filadélfia (Unifil) de Londrina, onde ela cursava o último semestre de nutrição.

"Thaissa deixará saudades e será lembrada com carinho por todos que tiveram a oportunidade de compartilhar sua trajetória acadêmica e sua presença em nossa comunidade".

A estudante havia sido contratada recentemente para trabalhar na academia e fazia trabalho de divulgação. A unidade ainda não foi inaugurada.