Briga entre vizinhos por causa de som alto termina com homem morto em Salvador

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Uma discussão entre dois vizinhos terminou com a morte de um homem de 40 anos na noite de domingo, 13, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Milton Ribeiro da Silva foi baleado durante o desentendimento e não resistiu aos ferimentos.

A reportagem apurou que a confusão teria começado após uma reclamação sobre o volume do som. Milton estava na Rua Chile com um aparelho de som ligado em volume elevado quando o vizinho se incomodou e reclamou. O que inicialmente era uma discussão acabou evoluindo para uma briga física entre os dois.

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Durante o confronto, Milton foi atingido por um disparo de arma de fogo. O caso mobilizou policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que encontraram a vítima caída na via.

Milton foi socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio, mas teve a morte confirmada na unidade de saúde.

Suspeito foi preso

O vizinho, de 28 anos, também precisou de atendimento médico após a briga. Conforme informado pela Polícia Civil, ele procurou uma unidade de saúde com um ferimento provocado por arma branca e relatou aos policiais que havia se envolvido em uma briga com Milton.

Após o atendimento, o homem foi preso em flagrante pela morte da vítima. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que expediu as guias necessárias para a perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer a dinâmica do homicídio. A autoria e a motivação do crime ainda são investigadas.