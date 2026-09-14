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Yalorixá denuncia pastor por racismo religioso em Santo Amaro

Homem teria destruído, duas vezes, um assentamento de Exú

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Assentamento de Exú destruído
Assentamento de Exú destruído - Foto: Divulgação

A yalorixá Vanderlinda da Silva Santos, conhecida como "Mãe Deca", foi vítima de racismo religioso, no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O caso foi registrado em dois dias: 3 e 30 de agosto.

Na denúncia obtida pelo portal A TARDE, a líder religiosa afirma que um pastor da região, conhecido como Sandro, teria destruído duas vezes um assentamento do Orixá Exú, em frente ao terreiro Ilê Axé Tonan Onirê.

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Assentamento de Exú destruído
Assentamento de Exú destruído - Foto: Divulgação

O A TARDE entrou em contato com as polícias Civil e Militar para esclareer o caso, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Simbolismo cruel: racismo religioso escancara demonização de divindades

Após o caso, a yalorixá comunicou à Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), que, em seguida, acionou a ronda religiosa da Polícia Militar da Bahia.

O presidente da AFA, Leonel Monteiro, informou ao A TARDE, que, nas duas ocorrências, o “assentamento de Exú foi totalmente destruído e jogado ao chão".

Isto tem um simbolismo cruel, que é demonizar uma das divindades mais importantes e cultuadas do Candomblé
Terreiro Ilê Axé Tonan Onirê
Terreiro Ilê Axé Tonan Onirê - Foto: Divulgação

Ameaça de morte

Além de destruir o assentamento de Exú, o pastor Sandro também teria feito ameaças de morte a yalorixá, conforme descrito no boletim de ocorrência que A TARDE teve acesso nesta segunda-feira, 14.

"Essa é a segunda vez que 'PASTOR SANDRO', invade o seu Terreiro e danifica assentamentos de Orixás e outras peças de cunho da religião de matriz africana. Informa ainda que o autor lhe ameaçõu de morte", aponta o boletim de ocorrência.

Até o momento, de acordo com a AFA, o pastor não foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o caso e continua atuando normalmente na igreja que frequenta. O local, inclusive, fica a aproximadamente 150 metros do terreiro.

A Polícia Militar informou, em nota, ao portal A TARDE, que "vem realizando diligências na área para garantir a segurança e tranquilidade das comunidades religiosas".

Diligências para a proteção do terreiro
Diligências para a proteção do terreiro - Foto: Divulgação

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Bahia racismo religioso Yalorixá

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