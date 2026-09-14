Sete pessoas são presas por fraudes durante Concurso da Polícia

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu em flagrante no domingo, 13, ao menos sete pessoas por fraude durante a realização do concurso público da Polícia Penal do Rio Grande do Norte.

Seis delas foram detidas em Mossoró e uma em Natal, segundo a Polícia Civil. Em Mossoró, a polícia identificou indícios do uso de equipamentos eletrônicos, que teriam sido empregados para o recebimento de informações durante a realização das provas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já em Natal, segundo a polícia, a investigação indicou a atuação de terceiros responsáveis pela resolução das questões fora dos locais de aplicação e pela transmissão das respostas aos candidatos - também por meio de equipamentos eletrônicos.

Fraudes em concursos públicos podem se enquadrar no artigo 311-A do Código Penal, que prevê como crime a utilização ou divulgação indevida de conteúdo sigiloso de concurso público para beneficiar a si ou a terceiros ou comprometer a credibilidade do certame. A pena prevista é de um a quatro anos de prisão.

A polícia informou que seguia com as diligências neste domingo nas duas cidades para "identificar outros possíveis envolvidos, apurar a eventual atuação de um grupo responsável pela transmissão das respostas e esclarecer todas as circunstâncias relacionadas à fraude".

O Portal A TARDE solicitou informações sobre a operação e aguarda retorno para atualização da matéria.