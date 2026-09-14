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POLÍCIA

Sete pessoas são presas por fraudes durante Concurso da Polícia

Os suspeitos estavam utilizando equipamentos eletrônicos durante a aplicação da prova

Carla Melo
Por
O concurso da polícia penal foi realizado no domingo, 13
O concurso da polícia penal foi realizado no domingo, 13 - Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu em flagrante no domingo, 13, ao menos sete pessoas por fraude durante a realização do concurso público da Polícia Penal do Rio Grande do Norte.

Seis delas foram detidas em Mossoró e uma em Natal, segundo a Polícia Civil. Em Mossoró, a polícia identificou indícios do uso de equipamentos eletrônicos, que teriam sido empregados para o recebimento de informações durante a realização das provas.

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Já em Natal, segundo a polícia, a investigação indicou a atuação de terceiros responsáveis pela resolução das questões fora dos locais de aplicação e pela transmissão das respostas aos candidatos - também por meio de equipamentos eletrônicos.

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Fraudes em concursos públicos podem se enquadrar no artigo 311-A do Código Penal, que prevê como crime a utilização ou divulgação indevida de conteúdo sigiloso de concurso público para beneficiar a si ou a terceiros ou comprometer a credibilidade do certame. A pena prevista é de um a quatro anos de prisão.

A polícia informou que seguia com as diligências neste domingo nas duas cidades para "identificar outros possíveis envolvidos, apurar a eventual atuação de um grupo responsável pela transmissão das respostas e esclarecer todas as circunstâncias relacionadas à fraude".

O Portal A TARDE solicitou informações sobre a operação e aguarda retorno para atualização da matéria.

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brasil concurso público Polícia prisão

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