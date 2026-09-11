Concurso de prefeitura oferece R$ 8,6 mil em 64 vagas; veja em quais

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A Prefeitura de Anchieta, em Santa Catarina, lançou um edital do Concurso Público, com 64 vagas imediatas para profissionais da Educação, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a diferentes áreas do magistério municipal e os salários podem chegar a R$ 8.640.

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Há vagas para professores da Educação Infantil, dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, além de 20 vagas para pedagogos, sendo 12 para jornada de 25 horas semanais e oito para jornada de 40 horas

As vagas são para:

PEB I – Professor de Educação Básica, na Educação Infantil (25 vagas + cadastro de reserva)

– Professor de Educação Básica, na Educação Infantil (25 vagas + cadastro de reserva) PEB II – Professor de Educação Básica, do 1º ao 5º ano (15 vagas + cadastro de reserva) todas com cadastro de reserva.

Para os anos finais do Ensino Fundamental, o edital contempla as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

História;

Geografia;

Ciências;

Língua Inglesa;

Educação Física e Arte

Remuneração

Para os cargos com jornada de 25 horas semanais, a remuneração inicial indicada no edital é de R$ 3.600, para profissionais com graduação. O valor pode chegar a R$ 5.400 para candidatos com doutorado.

Já para o cargo de pedagogo com jornada de 40 horas semanais, os salários variam de R$ 5.760, para graduação, a R$ 8.640, para profissionais com doutorado.

Os aprovados e nomeados serão vinculados ao Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério do Município de Anchieta.

Como se inscrever

A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100. As inscrições começam no próximo dia 21 de setembro com término às 23h59 do dia 7 de outubro, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IDCAP, dentro do período estabelecido no cronograma do certame.

O edital também prevê possibilidade de isenção da taxa de inscrição, conforme os critérios definidos pela legislação.