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SALÁRIO PODE ULTRAPASSAR R$ 16 MIL

Concurso da Polícia Civil da Bahia prorroga inscrições para 750 vagas

O prazo, que terminaria nesta terça-feira (8), agora terá uma nova data de encerramento

Leilane Teixeira
Por
São 750 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 16,4 mil
São 750 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 16,4 mil - Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), que terminariam nesta terça-feira, 8, foram prorrogadas até domingo, 13. Ao todo, o certame disponibiliza 750 vagas para três cargos.

As oportunidades estão distribuídas entre:

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  • delegado com 100 vagas;
  • escrivão, com 150;
  • e investigador, que concentra a maior quantidade de postos, com 500 vagas.

De acordo com o Instituto AOCP, responsável pela organização do concurso, os candidatos terão até a próxima segunda-feira, 14, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Para delegado, o valor da inscrição é de R$ 220. Já os interessados nos cargos de investigador e escrivão devem pagar R$ 190. As inscrições são feitas por meio do site do Instituto AOCP.

Os salários variam conforme o cargo. A remuneração de delegado pode chegar a R$ 16,4 mil, enquanto investigadores e escrivães podem receber até R$ 6,4 mil. A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

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Requisitos

Todos os cargos exigem formação de nível superior. Para delegado, é necessário ter diploma de bacharelado em Direito. No caso de investigador e escrivão, são aceitos diplomas de qualquer curso de graduação reconhecido.

Etapas do concurso

A seleção será realizada em três etapas. A primeira será composta por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Na sequência, os candidatos passarão por uma prova discursiva, também eliminatória e classificatória.

A terceira etapa será a avaliação de títulos, que terá apenas caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 6 de dezembro e serão aplicadas em Salvador.

Reserva de vagas

O edital também estabelece cotas para ações afirmativas. Do total de oportunidades disponíveis, 5% são destinadas a pessoas com deficiência, conforme as legislações estadual e federal.

Outros 30% dos postos são reservados para candidatos negros, considerando pretos e pardos, seguindo as regras adotadas pelo Governo da Bahia.

Validade

Após a homologação do resultado, o concurso terá validade de dois anos. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período, desde que a decisão ocorra antes do encerramento da validade inicial.

Confira os principais prazos e valores

  • Inscrições:*até domingo (13);
  • Pagamento da taxa: até segunda-feira (14);
  • Taxa para delegado: R$ 220;
  • Taxa para investigador e escrivão: R$ 190;
  • Provas objetivas e discursivas: 6 de dezembro;
  • Local das provas: Salvador;
  • Total de vagas: 750.
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Tags

Bahia Concurso PC-BA concurso público Polícia Civil da Bahia

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