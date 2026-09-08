Concurso na Bahia oferece 236 vagas e salários de até R$ 3 mil

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A Prefeitura de Conceição do Almeida, abriu as inscrições para um concurso público que oferece 236 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Os salários chegam a até R$ 3 mil.

As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

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Vagas ofertadas

Ao todo, são ofertadas 236 vagas distribuídas entre ampla concorrência, pessoa com deficiência, pessoa preta, pessoa indígena, e pessoa quilombola.

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais;

Carpinteiro;

Coveiro;

Eletricista;

Gari;

Jardineiro;

Pedreiro;

Pintor;

Vigilante Municipal;

Artesão;

Auxiliar de Lavanderia;

Copeiro;

Cozinheiro;

Merendeira;

Monitor de Transporte Escolar;

Motorista;

Operador de Máquinas;

Porteiro

Nível médio e técnico

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar de Consultório Odontológico;

Condutor de Veículo de Emergência;

Entrevistador CadÚnico;

Fiscal de Obras;

Monitor;

Orientador Social;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Farmácia;

Técnico em Higiene Dental;

Técnico em Radiologia.

Nível superior

Agrônomo;

Assistente Social;

Enfermeiro;

Engenheiro Ambiental;

Farmacêutico;

Fiscal de Tributos;

Fisioterapeuta;

Nutricionista;

Odontólogo;

Professor (Geral)

Professores (Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Psicólogo e Psicopedagogo.

Salários e requisitos

As jornadas variam de 20 a 44 horas semanais, com salários iniciais entre R$ 1.621,00 e R$ 3.000,00.

A maior parte dos cargos possui carga horária de 40 horas por semana. Há jornadas de 20 horas para Farmacêutico, Fisioterapeuta e professores; de 24 horas para Técnico em Radiologia; de 30 horas para Assistente Social e Psicopedagogo; e de 44 horas para Condutor de Veículo de Emergência.

Os salários são de R$ 1.621,00 para boa parte das funções de níveis fundamental, médio e técnico. As demais remunerações variam entre R$ 1.800,00 e R$ 3.000,00, conforme o cargo.

Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto ou completo, ensino médio, curso técnico e ensino superior, conforme o cargo. Algumas funções exigem curso específico, registro profissional ou CNH adequada.

Como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas das 13h de 10 de agosto até as 13h de 10 de setembro de 2026, no site do Instituto Objetiva.

O interessado deverá acessar a área do candidato, preencher o formulário, anexar eventuais documentos exigidos e emitir o boleto bancário.

As taxas de participação são de R$ 43,00 para cargos do grupo de nível fundamental, de R$ 57,00 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 78,00 para cargos de nível superior.