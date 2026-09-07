Senai oferece cursos técnicos gratúitos com bolsa de até R$ 1.158

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Quem está procurando uma forma de aprender uma nova profissão pode encontrar uma oportunidade com curso gratuito e auxílio financeiro durante os estudos. O Programa Autonomia e Renda Petrobras, desenvolvido em parceria com instituições de ensino, incluindo unidades do Senai, oferece formações voltadas principalmente para o setor industrial.

Além de não cobrar mensalidade, o programa prevê uma bolsa para os estudantes selecionados. O valor regular pode chegar a R$ 660 por mês.

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Para mulheres que têm filhos de até 11 anos, o benefício pode ser maior e alcançar R$ 858 mensais.

Bolsa pode chegar a R$ 858

O auxílio financeiro não é igual para todos os participantes. A bolsa regular pode chegar a R$ 660, enquanto o valor de R$ 858 é destinado às mulheres selecionadas que possuem filhos de até 11 anos.

Alguns editais também podem oferecer um auxílio-alimentação de até R$ 300.

Dessa forma, dependendo das regras da seleção, os valores podem alcançar:

R$ 660 por mês na bolsa regular;

R$ 858 mensais para mulheres com filhos de até 11 anos;

até R$ 300 adicionais de auxílio-alimentação em determinadas seleções;

até R$ 1.158 no mês para quem receber a bolsa de R$ 858 e o auxílio-alimentação.

As condições, entretanto, podem mudar de acordo com cada edital. Por isso, o candidato precisa conferir as regras específicas da turma escolhida.

Frequência é exigida para manter o benefício

A aprovação no processo seletivo não significa que o estudante receberá a bolsa automaticamente até o fim do curso.

Para continuar recebendo o auxílio, é necessário cumprir as exigências estabelecidas pelo programa. Uma delas é manter frequência superior a 75% nas aulas.

O excesso de faltas pode afetar diretamente o pagamento. Além disso, o abandono do curso ou o descumprimento das regras pode levar à perda do benefício e até da vaga.

Antes de confirmar a matrícula, o candidato deve verificar o horário, o local das aulas e a carga horária da formação.

Quais cursos estão disponíveis?

A oferta depende de cada processo seletivo e da região contemplada. O programa reúne formações direcionadas principalmente às necessidades da indústria.

Entre as opções estão cursos técnicos e profissionalizantes nas áreas de mecânica, elétrica, construção civil, automação, manutenção e soldagem.

Confira algumas das formações:

Técnico em Mecânica;

Técnico em Soldagem;

Técnico em Metalurgia;

Técnico em Automação Industrial;

Técnico em Eletrotécnica;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Edificações;

Eletricista Industrial;

Soldador;

Caldeireiro;

Montador de Andaimes;

Pintor Industrial;

Isolador Térmico Industrial;

Operador de Hidrojato;

Almoxarife;

Desenhista Mecânico;

Auxiliar de Serviços Diversos.

Além dos cursos técnicos, o programa também oferece formações de menor duração por meio dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

Essa modalidade permite aprender uma atividade profissional em menos tempo e pode ser uma alternativa para quem procura uma qualificação mais rápida.

A relação de cursos, porém, não é fixa. As opções disponíveis variam conforme a cidade e o edital de cada seleção.

Programa prevê 20 mil vagas

O Programa Autonomia e Renda Petrobras prevê aproximadamente 20 mil oportunidades ao longo de sua execução.

As vagas não são disponibilizadas de uma só vez. Novas turmas são abertas gradualmente pelas instituições parceiras.

Por isso, cada processo seletivo pode apresentar uma quantidade diferente de vagas, além de cursos e cidades específicos.

Uma região pode, por exemplo, receber oportunidades para mecânica, enquanto outra pode ter vagas para elétrica, soldagem ou outras áreas da indústria.

Quem não encontrar uma formação de interesse em determinada seleção pode acompanhar a abertura de novas turmas.

Quem pode participar?

Os critérios variam conforme o curso escolhido. De maneira geral, o programa busca ampliar o acesso à qualificação para pessoas de baixa renda, desempregados e candidatos que enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho.

Alguns grupos também recebem prioridade nas seleções, entre eles mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, refugiados e pessoas trans.

Em diversas formações, é necessário ter pelo menos 18 anos. A exigência de escolaridade também depende do curso.

Enquanto algumas qualificações profissionais aceitam candidatos com menor nível de escolaridade, os cursos técnicos normalmente exigem Ensino Médio completo.

A residência também pode ser um critério. Determinados editais estabelecem municípios específicos para participação, tornando importante conferir todas as condições antes da inscrição.

Como funciona a seleção?

O número de candidatos pode ser superior à quantidade de vagas disponíveis. Por isso, preencher o cadastro não garante automaticamente a matrícula.

De acordo com as regras apresentadas, o programa utiliza sorteio público eletrônico nas seleções, considerando também os critérios de prioridade estabelecidos para determinados grupos.

Depois do processo, é divulgada a lista de candidatos classificados. Quem for convocado precisa apresentar a documentação exigida e realizar a matrícula dentro do prazo.

Caso o candidato não cumpra essa etapa, poderá perder a vaga.

Por isso, mesmo depois de realizar a inscrição, é importante acompanhar a divulgação dos resultados e possíveis novas convocações.

Como se inscrever nos cursos gratuitos?

As inscrições são realizadas por meio do site do Programa Autonomia e Renda Petrobras. Cada edital informa os cursos disponíveis, municípios atendidos, quantidade de vagas e requisitos necessários.

Como as turmas são abertas em períodos diferentes, não existe uma única data válida para todas as oportunidades.

Antes de realizar o cadastro, o interessado deve verificar:

idade mínima;

escolaridade exigida;

cidade onde o curso será realizado;

horário das aulas;

documentos necessários;

valor da bolsa;

existência de auxílio-alimentação.

Também é importante observar se a oportunidade escolhida corresponde a um curso técnico ou a uma formação profissional.

Curso gratuito pode ajudar na busca por emprego

A participação no programa não garante contratação após a conclusão da formação. Mesmo assim, os cursos são voltados para funções presentes na indústria e em empresas relacionadas à cadeia de energia.

Com a conclusão do curso, o estudante pode adquirir uma nova qualificação profissional e fortalecer o currículo para futuras oportunidades.

O auxílio financeiro também pode ajudar quem precisa conciliar os estudos com as despesas do dia a dia. Para algumas participantes, a bolsa chega a R$ 858 mensais, com possibilidade de auxílio-alimentação de até R$ 300 em determinadas seleções.

Assim, o programa reúne formação gratuita, qualificação profissional e apoio financeiro, criando uma alternativa para quem busca melhorar a preparação para o mercado de trabalho.