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Companhia de saneamento lança concurso com salário de R$ 12 mil

Há cargos para os níveis técnico, médio e superior em diversas cidades do estado

Carla Melo
Por
Sede da Casan
Sede da Casan - Foto: Divulgação | Casan

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) lançou um concurso público com vagas imediatas e de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 3.430,37 a R$ 12.600,62.

Há cargos para os níveis técnico, médio e superior em diversas cidades do estado. Confira a distribuição de vagas pelo nível de escolaridade:

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Nível médio

  • Agente Administrativo Operacional
  • Assistente Administrativo

Nível técnico

  • Técnico de Agrimensura
  • Técnico de Automação
  • Técnico de Edificações
  • Técnico em Eletromecânica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico de Laboratório
  • Técnico de Mecânica
  • Técnico de Saneamento
  • Técnico de Segurança do Trabalho

Nível superior

  • Administrador
  • Advogado
  • Analista de Dados
  • Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas
  • Analista de Sistemas - Suporte, Sistemas Operacionais e Redes
  • Arquiteto e Urbanista
  • Assistente Jurídico
  • Assistente Social
  • Biólogo
  • Bioquímico
  • Contador
  • Economista
  • Enfermeiro do Trabalho
  • Engenheiro de Agrimensura/Cartográfica
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro de Controle e Automação Industrial
  • Engenheiro Elétrico
  • Engenheiro Mecânico
  • Engenheiro Químico
  • Engenheiro Sanitário e Ambiental
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Geólogo
  • Jornalista
  • Médico do Trabalho
  • Psicólogo
  • Químico

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Além do salário, são oferecidos os seguintes benefícios:

  • vale alimentação/refeição no valor de R$ 1.892
  • auxílio creche/babá no valor de até R$ 963,21
  • vale cultura
  • plano de saúde e odontológico
  • plano de previdência complementar

Como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 5 de outubro e podem ser feitas no site do Instituto AOCP. As taxas de inscrição custam:

  • R$ 100 para nível médio
  • R$ 130 para nível técnico
  • R$ 150 para nível superior

Há vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A seleção será feita através de prova objetiva. Ela será aplicada em 22 de novembro.

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brasil concurso vagas

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