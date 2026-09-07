CONCURSOS
Companhia de saneamento lança concurso com salário de R$ 12 mil
Há cargos para os níveis técnico, médio e superior em diversas cidades do estado
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) lançou um concurso público com vagas imediatas e de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 3.430,37 a R$ 12.600,62.
Há cargos para os níveis técnico, médio e superior em diversas cidades do estado. Confira a distribuição de vagas pelo nível de escolaridade:
Nível médio
- Agente Administrativo Operacional
- Assistente Administrativo
Nível técnico
- Técnico de Agrimensura
- Técnico de Automação
- Técnico de Edificações
- Técnico em Eletromecânica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico de Laboratório
- Técnico de Mecânica
- Técnico de Saneamento
- Técnico de Segurança do Trabalho
Nível superior
- Administrador
- Advogado
- Analista de Dados
- Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas
- Analista de Sistemas - Suporte, Sistemas Operacionais e Redes
- Arquiteto e Urbanista
- Assistente Jurídico
- Assistente Social
- Biólogo
- Bioquímico
- Contador
- Economista
- Enfermeiro do Trabalho
- Engenheiro de Agrimensura/Cartográfica
- Engenheiro Civil
- Engenheiro de Controle e Automação Industrial
- Engenheiro Elétrico
- Engenheiro Mecânico
- Engenheiro Químico
- Engenheiro Sanitário e Ambiental
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Geólogo
- Jornalista
- Médico do Trabalho
- Psicólogo
- Químico
Leia Também:
Além do salário, são oferecidos os seguintes benefícios:
- vale alimentação/refeição no valor de R$ 1.892
- auxílio creche/babá no valor de até R$ 963,21
- vale cultura
- plano de saúde e odontológico
- plano de previdência complementar
Como se inscrever
As inscrições seguem até o dia 5 de outubro e podem ser feitas no site do Instituto AOCP. As taxas de inscrição custam:
- R$ 100 para nível médio
- R$ 130 para nível técnico
- R$ 150 para nível superior
Há vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A seleção será feita através de prova objetiva. Ela será aplicada em 22 de novembro.