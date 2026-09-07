Companhia de saneamento lança concurso com salário de R$ 12 mil

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A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) lançou um concurso público com vagas imediatas e de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 3.430,37 a R$ 12.600,62.

Há cargos para os níveis técnico, médio e superior em diversas cidades do estado. Confira a distribuição de vagas pelo nível de escolaridade:

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Nível médio

Agente Administrativo Operacional

Assistente Administrativo

Nível técnico

Técnico de Agrimensura

Técnico de Automação

Técnico de Edificações

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico de Laboratório

Técnico de Mecânica

Técnico de Saneamento

Técnico de Segurança do Trabalho

Nível superior

Administrador

Advogado

Analista de Dados

Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas

Analista de Sistemas - Suporte, Sistemas Operacionais e Redes

Arquiteto e Urbanista

Assistente Jurídico

Assistente Social

Biólogo

Bioquímico

Contador

Economista

Enfermeiro do Trabalho

Engenheiro de Agrimensura/Cartográfica

Engenheiro Civil

Engenheiro de Controle e Automação Industrial

Engenheiro Elétrico

Engenheiro Mecânico

Engenheiro Químico

Engenheiro Sanitário e Ambiental

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Geólogo

Jornalista

Médico do Trabalho

Psicólogo

Químico

Além do salário, são oferecidos os seguintes benefícios:

vale alimentação/refeição no valor de R$ 1.892

auxílio creche/babá no valor de até R$ 963,21

vale cultura

plano de saúde e odontológico

plano de previdência complementar

Como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 5 de outubro e podem ser feitas no site do Instituto AOCP. As taxas de inscrição custam:

R$ 100 para nível médio

R$ 130 para nível técnico

R$ 150 para nível superior

Há vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A seleção será feita através de prova objetiva. Ela será aplicada em 22 de novembro.