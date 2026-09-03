Cidade baiana lança 800 vagas de estágio para EJA e nível fundamental

O programa Programa Jovem Aprendiz de Feira de Santana está oferecendo 800 vagas em estágios voltados para estudantes que ainda estão no ensino fundamental e para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao menos, são 400 contratações imediatas e outras 400 vagas destinadas ao cadastro de reserva. A proposta do estágio combina formação profissional com atividades práticas em órgãos da Administração Pública Municipal.

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Podem participar jovens com idade entre 14 e 22 anos incompletos no momento da contratação, e necessário estar matriculado e frequentando do 6º ao 9º ano da rede municipal de Feira de Santana.

Como se inscrever

Os interessados no estágio em Feira de Santana poderão fazer as inscrições entre os dias 1º e 6 de setembro de 2026. O procedimento será feito exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial do Programa Jovem Aprendiz Feirense.

Cada participante poderá registrar apenas uma candidatura, vinculada ao próprio CPF. As informações fornecidas no formulário serão utilizadas inicialmente na classificação, mas precisarão ser comprovadas posteriormente, caso o candidato seja convocado.

Etapas

Depois da inscrição, os candidatos habilitados serão submetidos a uma avaliação escrita presencial. A etapa terá questões objetivas de múltipla escolha e será realizada em 12 de setembro de 2026, conforme o cronograma divulgado no edital.

A prova não será o único fator considerado na classificação. A pontuação também leva em conta aspectos como renda familiar por pessoa, critérios sociais, ações afirmativas, composição familiar, idade e ano escolar do participante.

Contratação

Os jovens selecionados participarão de uma rotina que reúne formação teórica e experiência prática, conforme o calendário estabelecido pelo programa. Entre as obrigações estão manter a frequência escolar, cumprir a jornada definida e participar das atividades previstas.

A convocação dependerá da disponibilidade de vagas, das necessidades do município e do cumprimento de todas as exigências previstas no regulamento. Os detalhes podem ser lidos no site do Diário Oficial do Município, edição do dia 27/08/2026, a partir da p. 3.