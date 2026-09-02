Concurso da Sefaz lança 50 vagas com salários de até R$ 25 mil

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A Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEFAZ SC) lançou um concurso público com 50 vagas para o cargo de auditor estadual de finanças públicas. Os salários iniciais chegam a até R$ 25 mil

As oportunidades estão distribuídas em cinco áreas de formação; são elas:

Área de Administração e Engenharias - 6 vagas (exige graduação em Administração, Administração Pública ou Engenharias).

Área de Ciências da Computação - 12 vagas (formados em Ciências da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Computação, Sistema de Informação ou Licenciatura em Computação.

Área de Ciências Contábeis - 20 vagas (graduados em Ciências Contábeis)

Área de Ciências Econômicas - 4 vagas (formados em Ciências Econômicas)

Área de Direito - 8 vagas (bacharéis em Direito)

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), das 10h do dia 4 de setembro de 2026 até às 23h59 do dia 5 de outubro de 2026, podendo ser prorrogadas por necessidade técnica ou operacional.

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A taxa de inscrição é de R$ 200 para todas as áreas, e o pagamento deve ser feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE), com prazo pré-fixado.

Provas e conteúdos

O concurso terá duas provas objetivas, aplicadas no mesmo dia, com previsão para 22 de novembro de 2026, na capital Florianópolis.

Pela manhã, a prova 1 de Conhecimentos Gerais traz 80 questões de múltipla escolha, com peso 1, e duração de 4 horas. O conteúdo inclui Língua Portuguesa, Matemática Financeira/Estatística e Raciocínio Lógico, noções de Direito Constitucional e Administrativo, Ciência e Análise de Dados, Ética e Integridade, além de Conhecimentos Regionais de Santa Catarina — com programa específico para a área de Direito.

À tarde, a prova 2 de Conhecimentos Específicos tem 100 questões, peso 2, e duração de 5 horas, abordando temas próprios de cada área de formação.