Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

CONCURSOS

FUNAI oferece 900 vagas para todo o Brasil

As oportunidades são para as áreas de Proteção Territorial e oferece vagas para a Bahia

Carla Melo
Por
As oportunidades estão espalhadas por todo o território nacional
As oportunidades estão espalhadas por todo o território nacional - Foto: Reprodução | Internet

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) está oferecendo 900 vagas em um processo seletivo de caráter imediato. As oportunidades são para as áreas de Proteção Territorial em todos os estados.

As funções oferecidas são para:

Agente Temporário de Proteção Territorial

  • Nível Médio Completo
  • Idade entre 18 a 59 anos completos
  • Experiência prévia em monitoramento territorial ou ambiental.

Especialista Temporário em Proteção Territorial

  • Nível Superior
  • Idade entre 18 e 65 anos completos
  • Aptidão/conhecimento em coordenação de equipes
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Dentro do total de vagas ofertado, estão incluídas as reservas para Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades estão espalhadas por todo o território nacional, contemplando diversos municípios brasileiros.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Salários

O edital informa que os contratados na função de Agente receberão R$ 2.452,50 mensais, enquanto Especialistas terão remuneração de R$ 7.647,20 por mês. Ambos os valores fazem referência a jornadas de 40 horas de trabalho semanal.

Leia Também:

CONCURSOS

Inscrições para concurso com salário de R$ 9,9 mil estão abertas
Inscrições para concurso com salário de R$ 9,9 mil estão abertas imagem

CONCURSOS

Concurso do Instituto Federal tem 52 vagas com salários de R$ 5,2 mil
Concurso do Instituto Federal tem 52 vagas com salários de R$ 5,2 mil imagem

CONCURSOS

Grande desenvolvedora de jogos abre processo de seleção para trainees
Grande desenvolvedora de jogos abre processo de seleção para trainees imagem

Além disso, a seleção FUNAI ainda oferece vantagens de auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber) e auxílio-transporte (quando couber).

Municípios de lotação

As vagas estão divididas em quatro Blocos, que separam as oportunidades por estados. Os candidatos poderão ser lotados em:

  • Acre – Rio Branco;
  • Amapá – Macapá;
  • Amazonas – Atalaia do Norte, Humaitá, Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga;
  • Bahia – Porto Seguro;
  • Distrito Federal – Brasília;
  • Mato Grosso – Canarana, Colíder, Cuiabá;
  • Mato Grosso do Sul – Campo Grande;
  • Minas Gerais – Governador Valadares;
  • Pará – Altamira, Imperatriz, Itaituba, Ji-Paraná, Juína, Marabá, Tucumã;
  • Paraíba – João Pessoa;
  • Paraná – Guarapuava;
  • Rio Grande do Sul – Passo Fundo;
  • Roraima – Boa Vista;
  • Santa Catarina – São José;
  • São Paulo – Itanhaém;
  • Tocantins – Palmas.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em se candidatar poderá fazê-lo por meio do preenchimento de formulário online no site do Instituto Avalia. O período de inscrição será de sete dias, segundo o Anexo 05 do edital, mas o seu início varia conforme o Bloco de lotação:

  • Bloco 1 – de 09 a 15 de julho de 2025;
  • Bloco 2 – de 10 a 17 de setembro de 2026 (retificado edital nº 11);
  • Bloco 3 – de 10 a 17 de setembro de 2026 (retificado edital nº 11);
  • Bloco 4 – de 10 a 17 de setembro de 2026 (retificado edital nº 11).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia concursos funai processo seletivo

Relacionadas

Mais lidas