FUNAI oferece 900 vagas para todo o Brasil

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A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) está oferecendo 900 vagas em um processo seletivo de caráter imediato. As oportunidades são para as áreas de Proteção Territorial em todos os estados.

As funções oferecidas são para:

Agente Temporário de Proteção Territorial

Nível Médio Completo

Idade entre 18 a 59 anos completos

Experiência prévia em monitoramento territorial ou ambiental.

Especialista Temporário em Proteção Territorial

Nível Superior

Idade entre 18 e 65 anos completos

Aptidão/conhecimento em coordenação de equipes

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Dentro do total de vagas ofertado, estão incluídas as reservas para Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades estão espalhadas por todo o território nacional, contemplando diversos municípios brasileiros.

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Salários

O edital informa que os contratados na função de Agente receberão R$ 2.452,50 mensais, enquanto Especialistas terão remuneração de R$ 7.647,20 por mês. Ambos os valores fazem referência a jornadas de 40 horas de trabalho semanal.

Além disso, a seleção FUNAI ainda oferece vantagens de auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber) e auxílio-transporte (quando couber).

Municípios de lotação

As vagas estão divididas em quatro Blocos, que separam as oportunidades por estados. Os candidatos poderão ser lotados em:

Acre – Rio Branco;

Amapá – Macapá;

Amazonas – Atalaia do Norte, Humaitá, Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga;

Bahia – Porto Seguro;

Distrito Federal – Brasília;

Mato Grosso – Canarana, Colíder, Cuiabá;

Mato Grosso do Sul – Campo Grande;

Minas Gerais – Governador Valadares;

Pará – Altamira, Imperatriz, Itaituba, Ji-Paraná, Juína, Marabá, Tucumã;

Paraíba – João Pessoa;

Paraná – Guarapuava;

Rio Grande do Sul – Passo Fundo;

Roraima – Boa Vista;

Santa Catarina – São José;

São Paulo – Itanhaém;

Tocantins – Palmas.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em se candidatar poderá fazê-lo por meio do preenchimento de formulário online no site do Instituto Avalia. O período de inscrição será de sete dias, segundo o Anexo 05 do edital, mas o seu início varia conforme o Bloco de lotação: