Prefeitura lança edital com 465 vagas com salários de até R$ 3,4 mil

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A Prefeitura de Paulo Afonso lançou um processo seletivo que oferece 465 vagas distribuídas entre diferentes áreas da educação. O certame é voltado à contratação temporária de professores para suprir necessidades da rede municipal de ensino.

As vagas têm remuneração de R$ 3.463,18 e carga horária de 20 horas semanais.

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As oportunidades são para:

Professor – Suporte Pedagógico (Coordenador Pedagógico): 30 vagas.

Professor Anos Iniciais e Educação Infantil: 230 vagas.

Professor de Arte (6º ao 9º ano): 5 vagas.

Professor de Ciências (6º ao 9º ano): 20 vagas.

Professor de Educação Física (3º ao 9º ano): 30 vagas.

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Braille e Soroban): 2 vagas.

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Libras): 8 vagas.

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Atendimento em Salas de Recursos: 10 vagas.

Professor de Geografia (6º ao 9º ano): 20 vagas.

Professor de História (6º ao 9º ano): 20 vagas.

Professor de Língua Inglesa (6º ao 9º ano): 30 vagas.

Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano): 30 vagas.

Professor de Matemática (6º ao 9º ano): 30 vagas.

Inscrições

As inscrições estão previstas para ocorrer por meio do portal do Instituto IGEDUC, no período compreendido de 12 de agosto a 08 de setembro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 82,00 para todas as funções de magistério.

Etapas de seleção

O processo seletivo será composto por prova objetiva com 30 questões de múltipla escolha, com pontuação máxima de 60 pontos. O candidato será eliminado se obtiver menos de 30 pontos.

A prova está prevista para 23 de setembro de 2026, das 18h00 às 20h00. O conteúdo programático abrange conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais.

Confira o edital no link

Estão previstas, também, as etapas de avaliação de títulos de caráter classificatório e avaliação de experiência profissional.

Resultado e contratação

O resultado final será divulgado no site do IGEDUC e no portal oficial da Prefeitura de Paulo Afonso. Os candidatos aprovados além do número de vagas formarão cadastro de reserva.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período até o limite de dois anos, conforme necessidade da administração. O vínculo será temporário e regido por legislação municipal.