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OPORTUNIDADE

Órgão previdenciário lança concurso com ganhos de R$ 9,1 mil

O certame oferece 17 vagas imediatas, além de cadastro reserva

Carla Melo
Por
ManausPrev
ManausPrev - Foto: Divulgação

A Manausprev, órgão de previdência em Manaus, está com inscrições abertas para um novo concurso público com oportunidades para nível médio e superior.

O certame oferece 17 vagas imediatas, além de cadastro reserva, que pagam salários de até R$ 9,1 mil.

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Cargos oferecidos:

Entre as oportunidades oferecidas estão o de:

  • Analista previdenciário (nível superior);
  • Técnico previdenciário (nível médio)

Analista previdenciário

Para o cargo de analista previdenciário, com remuneração inicial de R$ 9.175,25, são 14 vagas imediatas, distribuídas entre:

  • Áreas administrativa (formação em qualquer área do conhecimento);
  • Contabilidade
  • Administração
  • Tecnologia da informação;
  • Auditoria (formação em direito, contabilidade, administração, economia ou engenharia);
  • Análise de dados (formação em estatística, matemática, ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, ciência de dados, engenharia de dados, inteligência artificial, ou economia)
  • Investimentos (qualquer área, desde que com especialização em investimentos).

O edital também prevê cadastro reserva para as áreas de economia, serviço social, psicologia e arquivologia.

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Técnico previdenciário

Para técnico previdenciário, que exige nível médio, são três vagas imediatas para a área administrativa, além de cadastro reserva para informática. A remuneração inicial tem o valor de R$ 6.116,82.

Como se inscrever

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 135 para analista previdenciário e R$ 110 para técnico previdenciário. O período para requerimento de isenção do pagamento da inscrição será das 10h do dia 31/8 às 23h59 do dia 2/9 (horário de Brasília).

Provas

A prova objetiva, com 60 questões e duração de 3h30, está prevista para o dia 6 de dezembro. Os candidatos a analista previdenciário realizarão a avaliação no período da manhã, enquanto os candidatos a técnico previdenciário farão a prova à tarde.

No último concurso público da Manausprev, realizado em 2021, foram ofertadas 10 vagas imediatas e, no período de vigência, encerrado em 3 de março deste ano, a autarquia convocou 112 candidatos do cadastro reserva, resultando em 68 nomeações para reforçar áreas estratégicas da instituição.

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brasil concurso manausprev

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