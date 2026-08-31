Órgão previdenciário lança concurso com ganhos de R$ 9,1 mil

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A Manausprev, órgão de previdência em Manaus, está com inscrições abertas para um novo concurso público com oportunidades para nível médio e superior.

O certame oferece 17 vagas imediatas, além de cadastro reserva, que pagam salários de até R$ 9,1 mil.

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Cargos oferecidos:

Entre as oportunidades oferecidas estão o de:

Analista previdenciário (nível superior);

Técnico previdenciário (nível médio)

Analista previdenciário

Para o cargo de analista previdenciário, com remuneração inicial de R$ 9.175,25, são 14 vagas imediatas, distribuídas entre:

Áreas administrativa (formação em qualquer área do conhecimento);

Contabilidade

Administração

Tecnologia da informação;

Auditoria (formação em direito, contabilidade, administração, economia ou engenharia);

Análise de dados (formação em estatística, matemática, ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, ciência de dados, engenharia de dados, inteligência artificial, ou economia)

Investimentos (qualquer área, desde que com especialização em investimentos).

O edital também prevê cadastro reserva para as áreas de economia, serviço social, psicologia e arquivologia.

Técnico previdenciário

Para técnico previdenciário, que exige nível médio, são três vagas imediatas para a área administrativa, além de cadastro reserva para informática. A remuneração inicial tem o valor de R$ 6.116,82.

Como se inscrever

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 135 para analista previdenciário e R$ 110 para técnico previdenciário. O período para requerimento de isenção do pagamento da inscrição será das 10h do dia 31/8 às 23h59 do dia 2/9 (horário de Brasília).

Provas

A prova objetiva, com 60 questões e duração de 3h30, está prevista para o dia 6 de dezembro. Os candidatos a analista previdenciário realizarão a avaliação no período da manhã, enquanto os candidatos a técnico previdenciário farão a prova à tarde.

No último concurso público da Manausprev, realizado em 2021, foram ofertadas 10 vagas imediatas e, no período de vigência, encerrado em 3 de março deste ano, a autarquia convocou 112 candidatos do cadastro reserva, resultando em 68 nomeações para reforçar áreas estratégicas da instituição.