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OPORTUNIDADE

Mais de 600 vagas para estágio e jovem aprendiz estão abertas na Bahia

CIEE oferece oportunidade para quem busca entrar no mercado de trabalho

Leilane Teixeira
Por
Período de estágio
Período de estágio - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Quem está em busca de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho pode concorrer a 635 vagas de estágio e aprendizagem disponíveis na Bahia nesta semana. As oportunidades são oferecidas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Do total de vagas, 424 são destinadas a estudantes que procuram estágio, enquanto outras 211 são voltadas para jovens aprendizes.

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Áreas de atuação

Para estágio, há oportunidades tanto para alunos do ensino médio quanto para estudantes do ensino superior.

Entre as áreas contempladas estão Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Informática, Construção Civil, Marketing, Comunicação, Esportes, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Design, Farmácia, Elétrica e Eletrônica, Nutrição, Comércio Exterior, Turismo e Lazer, Economia, Estética e Artes.

Também podem participar estudantes de cursos técnicos nas áreas de

  • Administração;
  • Saúde;
  • Elétrica e Eletrônica;
  • Informática;
  • Segurança;
  • Marketing;
  • Construção Civil;
  • Estética.

Já entre as vagas de aprendizagem, as oportunidades estão concentradas principalmente nas áreas de Administração e Logística.

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Como se candidatar

Os interessados devem realizar gratuitamente o cadastro no site do CIEE e manter as informações atualizadas. Os dados cadastrados são utilizados para identificar candidatos com perfil compatível com as oportunidades e encaminhá-los aos processos seletivos.

Durante o preenchimento do perfil, também é possível adicionar uma redação e um vídeo de apresentação, recursos que podem ajudar o candidato a fornecer mais informações às empresas durante a seleção.

Quem optar pelo atendimento presencial pode procurar uma das unidades do CIEE na Bahia, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Há postos de atendimento em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista.

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Tags

CIEE emprego estágio jovem aprendiz

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